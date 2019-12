Alkohol i papierosy od stycznia o 10 proc. drożej. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. "Uchwalona ustawa ma na celu realizację działań w obszarze podatków, dotyczy indeksacji stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami, tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, wyroby nowatorskie oraz płyn do papierosów elektronicznych" - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku.

Proponowane przez rząd zmiany mają wpłynąć na podwyższenie cen o 10 proc. obecnej wartości. Podwyższenie akcyzy ma się przełożyć na zasilenie przyszłorocznego budżetu o 1,7 mld złotych. "Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie (...) o podatku akcyzowym (...), których głównym celem jest realizacja działań w obszarze podatków. Projekt przewiduje indeksację stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie – napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Droższy alkohol

Ustawa przewiduje podwyżkę akcyzy na alkohole:

alkoholu etylowego - podwyżka z 5704,00 zł/hl 100 proc. vol. do kwoty 6275,00 zł/hl 100 proc. vol (art. 93 ust. 4 ustawy zmienianej)



piwa - podwyżka z 7,79 zł/hl Plato do kwoty 8,57 zł/ hl Plato (art. 94 ust. 4 ustawy zmienianej)



wina - podwyżka z 158,00 zł/hl do kwoty 174,00 zł/hl (art. 95 ust. 4 ustawy zmienianej)



napojów fermentowanych (z wyłączeniem cydru i perry o mocy alkoholowej do 5 proc. obj.) - podwyżka z 158,00 zł/hl do kwoty 174,00 zł/hl (art. 96 ust. 4 pkt. 2 ustawy zmienianej)



wyrobów pośrednich - podwyżka z 318,00 zł/hl do kwoty 350,00 zł/hl (art. 94 ust. 4 ustawy zmienianej)



O ile podrożeją papierosy?

Ceny produktów tytoniowych wzrosną o następujące kwoty:

papierosów – ceny wzrosną z 206,76 zł za każde 1000 sztuk i 31,41proc. maksymalnej ceny detalicznej, na 228,10 zł za każde 1000 sztuk i 32,05 proc. maksymalnej ceny detalicznej (art. 99 ust. 2 pkt. 1 ustawy zmienianej)



tytoniu do palenia - z 141,29 zł/kg i 31,41 proc. maksymalnej ceny detalicznej na 155,79 zł/kg i 32,05 proc. maksymalnej ceny detalicznej (art. 99 ust. 2 pkt. ustawy zmienianej)



cygara i cygaretki - 393,00 zł/kg na 433,00 zł/kg (art. 99 ust. 2 pkt. 3 ustawy zmienianej)



suszu tytoniowego - z 229,32 zł/kg na 252,25 zł/kg (art. 99a ust. 3 ustawy zmienianej)



Droższe e-papierosy

Ustawa obejmuje także, tak zwane wyroby nowatorskie, do których zaliczają się m.in. e-papierosy, a także płyny uzupełniające do tego typu używek. Ustawodawca przewidział podwyżki z 141,29 zł/kg i 31,41 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na 155,79 zł /kg i 32,05 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia (art. 99c ust. 4 i 5 ustawy zmienianej). Wprowadzono również podatek akcyzowy na płyn do papierosów elektronicznych w wysokości 0,55 zł za każdy mililitr (art. 99b ust. 4 ustawy zmienianej).

