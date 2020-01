Dantejskie sceny w sklepie. Pomyłkowo obniżono cenę telewizorów do 132 zł, klienci zablokowali kasy

W sklepie Géant Casino położonym w mieście Montpellier we Francji doszło do pomyłki. Przypadkowo telewizory znajdujące się w ofercie zostały przecenione z 399 na 30,99 euro, czyli z prawie 1700 na ok. 132 zł. Dla klientów była to niezwykła okazja. Nic więc dziwnego, że tłumnie pojawili się w sklepie, by dokonać zakupu.

Jednak, gdy przedstawiciele supermarketu zorientowali się, że został popełniony błąd, odmówili sprzedawania produktów w obniżonej cenie. W związku z tym – jak relacjonuje BBC – klienci zablokowali kasy, domagając się możliwości doprowadzenia transakcji do końca. Na miejsce została wezwana policja. Francuskie media podają, że w akcji uczestniczyły dziesiątki funkcjonariuszy.

Z informacji, które przekazał jeden z pracowników centrum handlowego wynika, że niektórzy klienci mieli w wózkach sklepowych cztery, a nawet pięć telewizorów. W mediach społecznościowych zostały opublikowane zdjęcia i nagrania ze zdarzenia. Ostatni klienci przebywali w sklepie nawet kilkadziesiąt minut po planowanym zamknięciu.

