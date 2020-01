Kosmetyki za 1 grosz! Tych promocji nie możesz przegapić

Lubimy się bawić, a okazji w karnawale do tego nie brakuje! Data rozpoczęcia karnawału, zwanego w Polsce potocznie „zapustami”, jest stała. Rozpoczyna się 6 stycznia, czyli w święto Trzech Króli, i trwa do dnia poprzedzającego Środę Popielcową. W 2020 roku ostatni dzień karnawału to wtorek 25 lutego. Jest to więc aż siedem weekendów, które spędzać można na wystrzałowych imprezach. A ponieważ rok 2020 nie wie, co znaczy termin „nie wypada”, możesz zaszaleć i pozwolić sobie na więcej niż zwykle. Podpowiadamy, gdzie zaopatrzysz się w markowe produkty do makijażu i… zaoszczędzisz pieniądze.

eKobieca

Promocjami karnawałowymi kusi także eKobieca, która od poniedziałku do wyczerpania zapasów obniżyła o 15 proc. ceny podkładów Lumene. Drogeria przygotowała też dla klientek dodatkową niespodziankę w postaci specjalnej promocji na lakiery hybrydowe, które można kupić już za 9,99 zł. Piękne paznokcie, bez zbędnych nieregularności i nieoczekiwanych smug, będą błyszczeć przez wiele dni.



Super-Pharm

Takie promocje na kosmetyki do makijażu to my lubimy! W drogerii online Super-Pharm kupując produkt z kolekcji Edition by Rimmel, drugi, tańszy dostaniemy za 1 grosz! Oprócz tego na wielkiej zimowej wyprzedaży możemy się też zaopatrzyć w kosmetyki innych firm: L’Oréal, Max Factor, Maybelline, Bourjos. Jest tu w czym wybierać i przebierać.



Hebe

W drogeriach Hebe trwa właśnie promocja „2+2 za grosze”. Czyli wybieramy cztery rzeczy, płacimy za dwie droższe, a za dwie kolejne płacimy po groszu. Haczyk? Wszystkie produkty muszą być tej samej marki. W akcji biorą udział znane i popularne marki kosmetyczne, takie jak m.in. AA, Ingrid Cosmetics, Eveline Cosmetics, Perfecta czy L'Oreal. Spieszcie się, bo promocja potrwa tylko do 16 stycznia lub do wyczerpania zapasów.



eZebra

Na stronie drogerii eZebra trwa wielka wyprzedaż setek produktów do makijażu. Cienie do oczu znanej marki L’oreal kupimy taniej o 50 proc., a pomadki w płynie tej samej firmy z 63 proc. upustem. Rzęsy możemy wytuszować maskarą Rimmel, na którą obowiązuje rabat 55 proc. Nie można zapomnieć o podkładzie – ceniony przez Polki Bourjois kupimy taniej o 38 proc. Po takich zakupach wykonanie idealnego make upu to będzie pestka.



Sephora

Jeśli poszukujesz kosmetyków, które doskonale sprawdzą się w czasie prawdziwego balu karnawałowego, dobrze trafiłaś. W Sephorze zaopatrzymy się w różnego rodzaju zestawy do pielęgnacji, do makijażu, bestsellerowe produkty i palety od światowej sławy marek. Atrakcyjne produkty można kupić w niskich cenach – nawet do 50 proc. taniej. Każda z nas na pewno znajdzie dla siebie coś wyjątkowego i olśni na imprezie wszystkich swoim perfekcyjnym makijażem.



Kontigo

W karnawale wszystko jest piękne, błyszczące i kolorowe. Takie też są kosmetyki, które oferuje sklep kosmetyczny Kontigo. W promocji karnawałowej barwne cienie do powiek, pigmenty i glittery firmy Mystik Warsaw kupimy nawet o 60 proc. taniej! Tyle samo wynosi upust na kolorowe pomadki marki Moov. A na wszystkie produkty marki Bourjois obowiązuje rabat nawet do 40 proc. Takiej okazji nie można przegapić!