Kupił pełnoziarnisty chleb za prawie 10 zł. Gdy zobaczył, co jest w środku, przeżył szok

Historię pana Mariusza z Krakowa szczegółowo opisuje portal Fakt24. Mężczyzna zawsze podczas zakupów przywiązywał wagę do tego, by wybierać sprawdzone produkty spożywcze, które mają dobry skład. W jednym ze sklepów na terenie krakowskiej dzielnicy Swoszowice kupił pełnoziarnisty chleb za prawie 10 złotych. Kiedy mężczyzna wrócił do domu i rozpakował swoje zakupy, zobaczył, że w środku znajduje się… papieros. – Poszedłem do sklepu i pokazałem bochenek. Obsługa zachowała się bardzo dobrze. Przeprosiła, zwróciła pieniądze. Po tym, jak odkryłem w chlebie papierosa, postanowiłem sprawdzić, kto jest producentem – opisał pan Mariusz w rozmowie z dziennikarzami portalu Fakt24.

Co ciekawe, danych firmy, która wyprodukowała chleb zdaniem pana Mariusza nie podano na etykiecie. Podana została za to strona internetowa, na której z kolei znajdowały się informacje o samym produkcie i jego wartościach odżywczych. Jak relacjonuje Fakt24, pan Mariusz wywnioskował, że prawdopodobnie producentem chleba jest firma z woj. wielkopolskiego, która sprzedaje gotową mieszankę składników, z której w piekarniach powstaje chleb.

