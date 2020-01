Burger King oferuje pracę Harry'emu i Meghan. Tutaj nie muszą rezygnować z „korony”

„Harry, ta rodzina królewska oferuje stanowiska w niepełnym wymiarze godzin” – napisał Burger King na Twitterze nawiązując do decyzji pary książęcej o tym, by zacząć samodzielnie zarabiać na własne utrzymanie. „Możecie poszukać pierwszej pracy be z rezygnacji z korony” – czytamy z kolei na instagramowym profilu firmy. Administratorzy kont marki w mediach społecznościowych nawiązali do logo firmy, czyli złotej korony.

Pierwszy z wpisów doczekał się ponad 6 tys. reakcji i tysiąca komentarzy, z których wiele jest pozytywnych. Nie zabrakło również reakcji innych firm. Marka Budweiser odpowiedzialna za produkcję piwa odpowiedziała Burger Kingowi, że Harry „raczej może być drugi w kolejce do tronu Króla Piw”.

Oświadczenie Harry'ego i Meghan

Para przekazała swoją wolę w oświadczeniu opublikowanym 8 stycznia na Instagramie. „Po wielu miesiącach refleksji i wewnętrznych dyskusji, zdecydowaliśmy się w tym roku na przejście do nowej, postępowej roli w ramach tej instytucji. Zamierzamy wycofać się jako”starsi" członkowie rodziny królewskiej i pracować, aby stać się niezależnymi finansowo, a jednocześnie nadal w pełni wspierać Jej Królewską Mość” – czytamy w oświadczeniu podpisanym przez Harry'ego i Meghan.

To nie koniec zaskoczeń. Sussexowie planują bowiem dzielić swój czas między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi – ojczyzną Meghan Markle. „Ta geograficzna równowaga pozwoli nam wychować naszego syna w uznaniu dla królewskiej tradycji, w której został urodzony, ale też zapewni naszej rodzinie przestrzeń, która pomoże nam skupić się na następnym rozdziale, który obejmie m.in. naszą nową działalność charytatywną” – czytamy w komunikacie.

