Primark nie tylko w Warszawie. W Polsce w 2020 roku powstanie jeszcze jeden sklep

Informacja o planach ekspansji sieci sklepów Primark znalazła się w raporcie właściciela marki, Associated British Foods. Okazuje się, że firma, która ma już 189 sklepów w Wielkiej Brytanii, w nadchodzącym roku chce mocniej stawiać na zagraniczne rynki. W 2020 roku na terenie Zjednoczonego Królestwa powstanie zaledwie jeden nowy sklep, podczas gdy planowane jest otwarcie 18 w innych krajach.

Primark rozpoczął ekspansję na kontynentalną część Europy w 2006 roku, otwierając sklep w Madrycie. W kolejnych latach powstały placówki w Holandii, Portugalii, Niemczech i Belgii. Obecnie irlandzki właściciel ma już 360 sklepów w 12 krajach. Sprzedaż w strefie euro w 2019 roku wrosła o 4,8 proc., a szczególnie duże zyski przynoszą rynek hiszpański i francuski.

Associated British Foods duże nadzieje wiąże także z Polską, gdzie w 2020 roku planowane jest otwarcie dwóch sklepów. O pierwszym z nich - zlokalizowanym w Galerii Młociny w Warszawie, mówiło się od dawna. Ten ma powitać pierwszych klientów na wiosnę. Ale to nie koniec. Primark ma powstać bowiem także w Poznaniu. Na razie nie jest znana konkretna lokalizacja. Co warto podkreślić, niedaleko tego miasta, bo w Swarzędzu, została zarejestrowana oficjalna siedziba Primarka.

