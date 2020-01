„Kobe był ukochanym członkiem rodziny Nike”. Firma zawiesza sprzedaż produktów legendarnego koszykarza

Nike zawiesił sprzedaż produktów sygnowanych nazwiskiem zmarłej legendy NBA – Kobe'ego Bryanta, donosi stacja ESPN. Firma zamieściła także specjalne oświadczenie odnośnie do tragicznego wypadku, w którym zginęła m.in. legenda Los Angeles Lakers wraz z córką Gianną.

„Wspólnie z kibicami i sportowcami na całym świecie z ogromną przykrością przyjęliśmy wiadomość o dzisiejszej tragedii. Pragniemy złożyć wyrazy najgłębszego współczucia wszystkich bliskim Kobe'ego Bryanta, a w szczególności jego rodzinie i przyjaciołom” – czytamy w oficjalnym komunikacie Nike. „Kobe był jednym z najwspanialszych sportowców swojego pokolenia i miał nieoceniony wpływ na rozwój świata sportu oraz całego koszykarskiego środowiska. Kobe był ukochanym członkiem rodziny Nike. Będziemy za nim bardzo tęsknić. Mamba na zawsze pozostanie w naszej pamięci” – czytamy dalej.

Próby kupna produktów z serii Kobe, które odbywają się na stronie internetowej producenta, przekierowują klientów do strony, na której można kupić kartę podarunkową z fioletowo-złotym logotypem LA Lakers.

Produkty współtworzone przez Nike i Kobe'ego były uważane za jedne z najbardziej innowacyjnych na rynku. Świadczy o tym m.in. fakt, że w butach z serii Mamba, którą współtworzył legendarny koszykarz, w poprzednim sezonie występowało ponad stu zawodników NBA.

Odeszła gwiazda

Kobe Bryant był gwiazdą światowego formatu. Rozpoznawalnością przebijał go tylko Michael Jordan. Duet, który razem z Shaquille’em O’Nealem stworzył w Los Angeles Lakers, na stałe zapisze się w historii NBA. W trakcie swojej kariery Bryant pięciokrotnie zdobywał mistrzostwo ligi, dwukrotnie wybierany był MVP finałów i raz MVP sezonu zasadniczego. 18 razy zapraszano go do Meczu Gwiazd NBA. Z reprezentacją USA dwa razy zdobywał olimpijskie złoto: w Pekinie w 2008 oraz w Londynie w 2012 roku.

Czytaj także:

Nike, Fortnite, animacja nagrodzona Oskarem. Czym zajmował się Kobe Bryant po zakończeniu kariery?