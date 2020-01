Strach przed koronawirusem dotarł do Polski. W aptekach i hurtowniach brakuje maseczek ochronnych

W polskich aptekach brakuje maseczek ochronnych. Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że Polacy zaczęli je masowo wykupywać ze strachu przed koronawirusem. Popyt na sprzęt ochronny potęgują informacje o osobach przybywających do Polski z Chin, w tym, z miasta Wuhan, które zostało uznane za ognisko koronawirusa. Mimo że, pasażerowie samolotów wracających z Azji przechodzą wstępną kontrolę medyczną na lotnisku, a także są zobowiązaniu do wypełnienia specjalnych ankiet, to obawa w społeczeństwie istnieje. Widać to w aptekach, a także u dystrybutorów sprzętu medycznego, których zapytaliśmy o ich zapasy.

Braki w hurtowniach

Skontaktowaliśmy się z dwiema firmami, które zaopatrują dużą część polskich aptek. W obu przypadkach usłyszeliśmy, że faktycznie, apteki mają obecnie trudności w uzupełnieniu zapasów maseczek ochronnych. Sprzętu brakuje bowiem w hurtowniach. Jak się dowiedzieliśmy, problem trwa już kilka dni, a hurtownicy starają się uzupełniać braki u zagranicznych dostawców.

Braki w magazynach potwierdza rzeczniczka firmy Neuca. Toruńska firma zaopatruje ponad 10 tys. aptek na terenie całego kraju. Jak dowiedzieliśmy się u źródła, faktycznie problem z dostarczaniem maseczek ochronnych istnieje. Apteki od kilku dni zgłaszają się z pytaniami o kolejne dostawy. Dokładne dane dotyczące sprzedaży mamy otrzymać w najbliższym czasie.

Maseczek brakuje także w centrali farmaceutycznej Cefarm. Jak dowiedzieliśmy się w firmie, obecnie apteki nie mają możliwości zamówienia ich z hurtowni. „Maseczek brakuje od kilku dni. Obecnie staramy się je ściągać od dostawców zagranicznych” – dowiedzieliśmy się w firmie.

Czy maski są skuteczne?

Dr David Carrington z St George's z University of London powiedział BBC, że „maski chirurgiczne dla społeczeństwa nie stanowią skutecznej ochrony przed wirusami lub bakteriami przenoszonymi w powietrzu” i że w ten sposób „większość wirusów” została przeniesiona, ponieważ maski są zbyt luźne, nie mają filtra powietrza i pozostawiają oczy odsłonięte. Mogą jednak pomóc zmniejszyć ryzyko zarażenia wirusem przez „plusk” z kichnięcia lub kaszlu i zapewnić ochronę przed transmisją z rąk do ust – a badanie z 2016 r. z Nowej Południowej Walii sugerowało, że ludzie dotykali twarzy około 23 razy na godzinę.

Jonathan Ball, profesor wirusologii molekularnej na Uniwersytecie w Nottingham powiedział: „W jednym dobrze kontrolowanym badaniu w warunkach szpitalnych maska ​​na twarz była równie skuteczna w zapobieganiu infekcji grypy, jak specjalnie zaprojektowany respirator”. Respiratory, które zwykle mają specjalny filtr powietrza są zaprojektowane w celu ochrony przed potencjalnie niebezpiecznymi cząsteczkami unoszącymi się w powietrzu.

„Jednak kiedy przechodzimy do badań dotyczących ich skuteczności w populacji ogólnej, dane są mniej przekonujące – noszenie maski przez dłuższy czas jest dużym wyzwaniem” – dodaje prof. Ball.

