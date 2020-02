Zaskocz ją na Walentynki. TOP 10 pomysłów na prezent

Walentynki, czyli Dzień Zakochanych i Miłości, to dla wielu par najważniejszy moment w roku. Jest to też doskonała okazja, by podarować ukochanej osobie prezentową niespodziankę. Do 14 lutego zostało jeszcze trochę czasu, ale jeśli jeszcze nie masz koncepcji na walentynkowy upominek, przydatne mogą okazać się pomysły, które dla was przygotowaliśmy. Oto TOP 10 kobiecych bestsellerów!

10. Bukiet, nie tylko z kwiatów

Niewiele jest kobiet, które nie przepadają za kwiatami. Elegancki bukiet z róż, promiennych słoneczników czy nieśmiertelnych goździków na pewno wywoła uśmiech na twarzy ukochanej. Czerwone – będą wprost mówiły o miłości. Na ładny bukiet trzeba przeznaczyć przynajmniej 100 zł. Ale bukiet nie musi się składać tylko z kwiatów. Można je zastąpić cukierkami lub czekoladkami. Dla trzymających linię dobrym pomysłem będzie bukiet z owoców lub warzyw. A jeśli chcesz, żeby twoja druga połówka mogła się dłużej cieszyć prezentem, kup jej bukiet z... ręczników. Mały – w sieci znajdziesz już za 40 zł.



9. Książka

Czy książka jest dobrym pomysłem na prezent? Jak najbardziej. Księgarnie oferują niezliczoną ilość pozycji o różnorodnej tematyce. Na pewno znajdziesz coś odpowiedniego dla swojej ukochanej. Cena: 30-60 zł. Nie zapomnij o walentynkowej dedykacji na pierwszej stronie. Twoja sympatia na pewno będzie zadowolona.



8. Weź ją do teatru

Unikatowym prezentem będzie otwarty bilet do teatru. Taki podarunek pozostawia możliwość wyboru spektaklu w danym teatrze, jak i datę jego realizacji. Dzięki temu prezent na pewno będzie trafiony. Koszt: już od kilkudziesięciu złotych.



7. Słodkie czekoladki

Nie od dziś wiadomo, że czekolada wspomaga produkcję serotoniny i dopaminy, które powodują dobry nastrój oraz podnoszą libido. Właśnie dlatego od dawien dawna czekolada uznawana jest za afrodyzjak i najlepszy prezent dla zakochanych. Oklepane bombonierki , które można kupić w każdym sklepie, zostaw na imieniny u cioci. Twoja ukochana zasługuje na coś więcej! Postaw na pyszną w smaku belgijską czekoladę, zamkniętą w uroczym, walentynkowym opakowaniu. Albo kup jej czekoladowy... pantofelek z czekolady białej i deserowej. W sieci jest wiele miejsc, gdzie znajdziesz niezwykłe słodkości.



6. Na rozgrzanie rąk

Kobieta zmienną jest tak, jak pogoda. Wszak zimy na razie nie widać, ale nigdy nie wiadomo, kiedy sypnie śniegiem. Modowym pomysłem na prezent, który sprawdzi się w – zazwyczaj mroźnym – lutym, są skórzane rękawiczki. Stylowa galanteria wysokiej jakości jest zawsze na czasie. A teraz, w czasie wyprzedaży, można upolować eleganckie rękawiczki w świetnej cenie. Kupisz je już za kilkadziesiąt złotych.



5. Uniwersalna torebka

Jeśli chcesz ją zaskoczyć, kup jej torebkę! To rzecz, na którą każda kobieta znajdzie miejsce, choćby jej szafa pękała w szwach. Postaw jednak na klasykę i wybierz taką, która będzie ponadczasowa i funkcjonalna. Żeby torebka mogła posłużyć na lata, trzeba zainwestować kilkaset złotych. Ale warto!



4. Seksowna bielizna

Walentynki to idealny dzień na podarowanie waszej wybrance zmysłowej bielizny. Niewątpliwie rozbudzi wyobraźnię i rozgrzeje atmosferę w każdej sypialni. Możecie też postawić na prosty, elegancki komplet, który za każdym razem, gdy go założy, przypomni jej o tym szczególnym wieczorze. Problem sprzed lat, gdy mężczyzna oblewał się czerwonym rumieńcem na pytanie ekspedientki o rozmiar stanika swojej drugiej połówki, zniknął dzięki internetowi. Masz jeszcze czas, by w domowym zaciszu przejrzeć propozycje od różnych producentów. Cena: Biustonosza na bazarze od 30 zł. W dobrym salonie: nawet 600 zł.



3. Kubek z motywem serca

Świetnie sprawdzi się jako upominek dla waszej damy serca. W takim kubku poranna kawa będzie smakować jeszcze lepiej, a serce zawsze będzie jej przypominać, jak się kochacie. Dodatkowo koszt takiego prezentu jest naprawdę niski. Kubek można kupić już za kilkanaście złotych.



2. Zmysłowy zapach

Są takie prezenty, które nigdy nie wyjdą z mody i należą do nich perfumy. Trzeba jednak pamiętać, że każdy człowiek ma inne upodobania zapachowe. Jak zatem wybrać te właściwe perfumy? Dobrą opcją jest zapach, którego używa nasza druga połówka. Można też postawić na kompozycje delikatne, bez przytłaczającej dominującej nuty. Koszt takiego upominku jest bardzo zróżnicowany i zależy od stężenia nut zapachowych, czyli czy są to perfumy, woda perfumowana czy woda toaletowa oraz jakiej firmy pachnidło zamierzamy kupić. Ładny zapach dostaniemy już za kilkadziesiąt złotych. A jeśli nie jesteś sztampowy, szukasz czegoś oryginalnego, to postaw na perfumy robione na zamówienie. Twoja ukochana będzie pachnieć jak nikt inny na świecie. Koszt: 30 ml za około 200 zł.



1. Drobna biżuteria

Biżuteria na prezent to prawdziwy pewniak! Bo która z kobiet nie uśmiechnie się na widok bransoletki, łańcuszka z wisiorkiem czy pięknych kolczyków? Złoty naszyjnik czy pierścionek kupicie już za kilkaset złotych. Ale, żeby podarować swojej ukochanej oryginalną ozdobę, nie musicie wydawać majątku. Bez problemu już za kilkadziesiąt złotych znajdziecie błyskotki ze szkła, ceramiki czy stali. Pamiętajcie też, że nie tylko wnętrze się liczy. Biżuteria, aby dostojnie wyglądać, potrzebuje eleganckiego opakowania.Czytaj także:

Gdzie na Walentynki? TOP 12 najlepszych miejsc w Europie