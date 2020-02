Czy koronawirus może przenosić się w paczkach z Chin? Jest komunikat amerykańskiej agencji

Czy koronawirus 2019nCoV z Wuhan może przenosić się w paczkach zamawianych z Chin? To pytanie nurtuje wiele osób na całym świecie, które zamawiają produkty za pośrednictwem chińskich serwisów sprzedażowych takich jak Alibaba czy AliExpress. Komunikat w tej sprawie wydała amerykańska agencja rządowa Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Główne zadania działającej w ramach amerykańskiego departamentu zdrowia agencji Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) to zapobieganie chorobom, ich monitoring i zwalczanie. W ostatnim czasie przedmiotem zainteresowania CDC stał się m.in. nowy koronawirus z Chin. Jak przyznają sami eksperci, w przypadku 2019nCoV jest wciąż wiele niewiadomych. Amerykanie podkreślają jednak, że podobnie jak w przypadku MERS czy SARS, także nowy koronawirus z Wuhan może przenosić się ze zwierząt na ludzi oraz między ludźmi. W komunikacie CDC wyjaśniono, że zarazić można się drogą kropelkową, w bliskim kontakcie. „Obecnie nie ma dowodów, które miałyby potwierdzać przenoszenie się 2019nCoV za pośrednictwem paczek i produktów importowanych z Chin” – czytamy w komunikacie CDC. Podobne zapewnienie znalazło się wcześniej w zaleceniach polskiego Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Rośnie bilans ofiar Według najnowszych danych z poniedziałku 3 lutego, mowa jest już o 362 ofiarach śmiertelnych – 361 w Chinach i 1 na Filipinach. Zarażonych zostało ponad 17 300 osób. Choroba przeniosła się do ponad 25 krajów i terytoriów od czasu odkrycia pierwszego przypadku pod koniec grudnia w Wuhan. Samo miasto, uznane za epicentrum choroby, zostało odizolowane. Łącznie blisko 60 mln osób w Chinach żyje w zamkniętych strefach, których utworzenie ma zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Główne linie lotnicze, w tym polskie PLL LOT odwołały połączenia z Chinami. Kraje Unii Europejskiej ewakuują swoich obywateli z Wuhan i prowincji Hubei. Ewakuowani Polacy W niedzielę późnym wieczorem grupa 30 Polaków ewakuowanych z chińskiego Wuhan przyleciała wojskowymi samolotami do Wrocławia. „Żadna z tych osób nie ma żadnych niepokojących objawów, nie gorączkuje, nie ma objawów grypopodobnych” – powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Czytaj także:

