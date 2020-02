Amazon wejdzie na polski rynek. Firma negocjuje z Pocztą Polską

Amazon wejdzie do Polski, a za dystrybucje paczek odpowiedzialna będzie poczta Polska? - tak wynika z informacji przekazanych przez „Gazetę Wyborczą”. W teorii Polacy już od dawna mogą kupować na portalu należącym do najbogatszego człowieka świata, ale robią to za pośrednictwem polskojęzycznej wersji niemieckiej strony firmy. Przesyłki nadawane są więc z Niemiec, co często stanowi barierę cenową.

Amazon planuje ekspansję

Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, już niebawem może się to zmienić. Firma ma prowadzić negocjacje z Pocztą Polską, która miałaby odpowiadać za dystrybucję przesyłek Amazona w Polsce. Koncern Jeffa Bezosa planuje także wkroczyć na rynek ukraiński. Wkroczenie firmy do Polski zachwiałoby równowagą na rynku handlu internetowego. Obecnie potentatami są Allegro i chiński AliExpress należący do chińskiego giganta Alibaba.

Amazon jest już od lat obecny w Polsce, ale tylko strukturalnie. Firma zatrudnia nad Wisłą już ponad 16 tys. pracowników w siedmiu centrach dystrybucyjnych w Poznaniu, Wrocławiu, Bielanach Wrocławskich, Okmianach pod Bolesławcem, Sosnowcu, Kołbaskowie pod Szczecinem, Pawlikowicach pod Łodzią. Obecnie powstaje także kolejne w Gliwicach. Poza centrami dystrybucji, w Warszawie mieści się biuro Amazon Web Services (które tworzy m.in. technologię analityczne wykorzystywane w Formule 1), oraz Centrum Rozwoju Technologii w Gdańsku.

