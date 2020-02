Ile Polacy wydają na zdrowie? Najwięcej na leki i suplementy

Jeden z najbardziej popularnych sportowców świata, koszykarz LeBron James, w jednym z wywiadów zdradził, że rocznie na swoje zdrowie wydaje około 1,5 mln dolarów. Wchodzą w to wydatki na trenera personalnego, dietetyka, prywatnego lekarza, zabiegi rehabilitacyjne, kriokomora i wiele innych. Koszykarz robi to, ponieważ zdaje sobie sprawę, że od jego zdrowia zależy możliwość kontynuowania kariery sportowej. To jednak przykład ekstremalny.

Wydatki na zdrowie

Ile na zdrowie wydaje przeciętny Polak? Jak wynika z sondażu Centrum Badawczo Rozwojowego BioStat, który został przeprowadzony w lutym 2020 r., statystyczne gospodarstwo domowe w Polsce, na zdrowie wydaje 557 złotych. Nieco ponad połowę z tej kwoty (273 zł) stanowią wydatki na leki i suplementy. Resztę, czyli 284 zł, polskie gospodarstwa domowe wydają na prywatne porady lekarskie i zabiegi specjalistyczne. Jak wynika z raportu, Polacy w lutym tego roku wydali na zdrowie łącznie 8 mld złotych.

W lutym średnio na leki dostępne bez recepty polska rodzina wydała 83 zł. W tej kategorii dominują leki przeciwbólowe. Leki na receptę kosztowały tę samą rodzinę 87 zł, a witaminy i suplementy diety 48 zł.

Czytaj także:

Wzrost wydatków na służbę zdrowia nie wystarczy. Problemem brak personelu i efektywne wydatkowanie pieniędzy