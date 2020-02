Wino o nazwie „Coronawirus”. Jest sprzedawane w pakiecie z maseczką higieniczną

We wtorek 25 lutego Departament Zdrowia z Katalonii potwierdził, że został wykryty przypadek zakażenia koronawirusem u 36-letniej Włoszki mieszkającej w Barcelonie, która w ostatnich dniach podróżowała do północnych Włoch. Był to czwarty potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem w Hiszpanii, jednak trzy pozostałe stwierdzono na wyspach – dwa na Teneryfie i jeden na Majorce. Obecnie liczba zarażonych koronawirusem wzrosła do 9. Z najnowszych danych wynika, że z powodu zarażenia koronawirusem na świecie zmarło 2770 osób, a u ponad 81 tys. zdiagnozowano chorobę. Optymizmem może jednak napawać fakt, że ponad 30 tys. osób zostało uznanych za wyleczone.

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

