Jak uchronić się przed koronawirusem? Pomogą żele dezynfekujące

Podstawowym sposobem na uchronienie się przed wirusami przenoszonymi drogą kropelkową, a więc i koronawirusem COVID-19, jest mycie rąk. Powinniśmy to robić przez przez 15-30 sekund w dużej ilości ciepłej wody z użyciem mydła. Dodatkowym środkiem ostrożności jest unikanie zatłoczonych miejsc i stosowanie środków odkażających (żeli i płynów) na bazie alkoholu. Stężenie tego składnika powinno wynosić przynajmniej 60 proc. Znaleźliśmy kilka żeli, które spełniają ten warunek. Sprawdźcie!

Żel antybakteryjny Venus

Venus to myjący żel do rąk o właściwościach antybakteryjnych. Do jego użycia nie jest potrzebna ani woda, ani mydło. Wystarczy tylko, że wmasujesz kilka kropli żelu w dłonie, a ręce staną się higienicznie czyste. Produkt jest bezzapachowy. Opakowanie: 50 ml Cena: 7,99 zł



Żel antybakteryjny Cien Med

Dzięki temu żelowi w kilka sekund odświeżysz swoje ręce i zmniejszysz ilość szkodliwych patogenów na skórze, takich jak wirusy, bakterie czy grzyby. Czyści bez użycia wody i mydła. Ma przyjemny, miły zapach. Testowany dermatologicznie. Opakowanie: 50 ml Cena: 3,99 zł



Żel antybakteryjny CleanHands

Skutecznie usuwa 99,9 proc. bakterii i wirusów z dłoni, bez użycia wody. Zapewnia skórze długotrwałe nawilżenie. Oprócz właściwości dezynfekcyjnych posiada również właściwości ochronne i pielęgnacyjne dla skóry. Opakowanie: 50 ml Cena: 5,99 zł Zawartość alkoholu: 64,4 - 65,6 proc.



Żel antybakteryjny NovaClear

Bakteriobójczy żel do dezynfekcji rąk bez konieczności zmywania wodą i wycierania ręcznikiem. Niewielką ilość żelu wystarczy nanieść na dłonie i wcierać przez 30 minut. Zawiera kwas hialuronowy, który nawilża i nie lepi się. Do powszechnego stosowania Opakowanie: 50 ml Cena: 29,99 zł Zawartość alkoholu: 65 proc.



Żel antybakteryjny Carex

Produkt na bazie alkoholu (etanolu), który skutecznie usuwa większość bakterii oraz wirusów. Wysoka zawartość alkoholu w żelu sprawia, że błyskawicznie wysycha, pozostawiając ręce odświeżone. Zawiera także glicerynę, która znana jest ze swoich właściwości pielęgnacyjnych i pomaga utrzymać skórę miękką i nawilżoną. Nie wymaga użycia wody. Żelu nie należy używać, jeśli skóra jest w jakimkolwiek stopniu uszkodzona czy podrażniona. Opakowanie: 50 ml Cena: 9,99 zł



Żel antybakteryjny Medisept

Zapewnia natychmiastową dezynfekcję rąk i ochronę przed zarazkami w każdych warunkach. Producent zapewnia, że dezynfekcja Medispet jest skuteczna również wobec koronawirusa COVID-19. A także posiada działanie bójcze wobec bakterii, drożdżaków, prątków gruźlicy oraz wirusów opryszczki, żółtaczki, HIV i wirusa Rota. Jest przebadany dermatologicznie i ładnie pachnie. Działa juz po 30 sekundach. Opiera się na działaniu etanolu i propan-2-olu. Opakowanie: 50 ml Cena: 10,99 zł Zawartość alkoholu: 63,7 proc.

