Na Allegro i OLX nie znajdziesz już produktów „na koronawirusa”. Rząd wprowadza zakaz zarabiania na epidemii

Popularne platformy sprzedaży internetowej nie wystawią już na swoich aukcjach maseczek, żelów antybakteryjnych i środków do dezynfekcji – postanowił Premier Mateusz Morawiecki. Z kolei Minister Łukasz Szumowski zakazał wywozu produktów leczniczych zagranicę bez zgody GIF. Wszystko po to, by ograniczyć sprzedaż artykułów z niepewnych źródeł i zapewnić Polakom odpowiednią ilość leków.

Wraz ze wzrostem zachorowań na koronawirusa w Europie ceny maseczek ochronnych i żeli antybakteryjnych na internetowych platformach sprzedażowych poszybowały w górę. Wiele z nich jest niewiadomego pochodzenia. Właśnie dlatego Mateusz Morawiecki zdecydował zakazać sprzedaży tego typu produktów na popularnych platformach e-commerce. Takie możliwości daje Premierowi, a także wojewodom specustawa w sprawie koronawirusa. Zgodnie z nowymi przepisami Prezes Rady Ministrów może nałożyć na przedsiębiorstwa polecenia w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Są one wydawane w drodze decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Oferty będą blokowane Premier Mateusz Morawiecki nałożył na OLX i Allegro trzy postanowienia: zablokowanie aktualnych ofert sprzedaży maseczek i środków dezynfekcyjnych



zakaz umieszczania nowych ofert sprzedaży tych towarów



wpisanie do regulaminu serwisów punktu, z którego wynika, że wymienione towary są przedmiotami zabronionymi do wystawiania na platformach

Zakaz wywozu produktów leczniczych Minister Zdrowia wprowadził również zakaz wywozu poza granicę kraju bez zgody GIF produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych. Na liście produktów z zakazem wywozu znalazły się m.in.: produkty przeciwgorączkowe



produkty przeciwbólowe



produkty przeciwzapalne



środki do dezynfekcji zarejestrowane jako produkty lecznicze



maseczki



fartuchy



odzież operacyjna



rękawice chirurgiczne i zabiegowe



termometry elektroniczne

Czytaj także:

Szumowski: Za tydzień będzie w Polsce nawet 1000 potwierdzonych przypadków koronawirusa