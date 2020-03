Rossmann wprowadza ograniczenia. Są limity na wybrane produkty

„W trosce o dobro wszystkich Klientów ustalamy limit sprzedaży wybranych artykułów na maksymalnie 3 sztuki na osobę” – kartki z takimi napisami zawisły dziś na drzwiach wejściowych do sklepów Rossmann. Jak informuje Onet.pl, chodzi o produkty typu: żele, mydła antybakteryjne, papier toaletowy, ręczniki kuchenne. Informację potwierdziła rzecznik firmy Agata Nowakowska.

„Żywności w kraju nie zabraknie”

W związku z epidemią koronawirusa, która w środę 4 marca dotarła do Polski, wiele osób ruszyło do sklepów, by zaopatrzyć się w produkty pierwszej potrzeby. W mediach społecznościowych internauci dzielą się z innymi zdjęciami pustych półek z żywnością w centrach handlowych. Na zorganizowanej w czwartek 12 marca konferencji prasowej Jadwiga Emilewicz apelowała o „racjonalne zachowania konsumenckie”. – Wczoraj byłam w kontakcie z producentami żywności w kraju. Spraszaliśmy cały łańcuch dostaw i mam pewność, że żywności w kraju nie zabraknie – zapewniała minister rozwoju.

