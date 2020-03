Biedronka wysłała klientom SMS-y z informacją o stanie sklepów

Przez kilka ostatnich dni supermarkety i dyskonty przeżywały prawdziwe oblężenie. Klienci wykupywali przede wszystkim ryż, makaron, mrożonki, a także papier toaletowy oraz mydło. Przedstawiciele sieci Biedronka zapewniają, że sklepach na pewno nie zabraknie towaru. - Pracujemy na pełnych obrotach, by codziennie dostarczać do sklepów towar, którego potrzebują nasi klienci. Nasze Centra Dystrybucyjne działają przez całą dobę, a dzięki wypracowanym przez lata procedurom jesteśmy przygotowani na wiele scenariuszy. Skuteczność i punktualność dostaw to nie tylko zobowiązanie wobec klientów, ale i nasz punkt honoru - przekazał Wojciech Józefowski, dyrektor działu logistyki w sieci Biedronka. Sieć rozesłała również do klientów, którzy mają zarejestrowaną kartę Moja Biedronka specjalne SMS-y z linkiem do filmiku zamieszczonego w serwisie Youtube. Po kliknięciu na ekranach wyświetli nam się 30-sekundowe nagranie, w któym dowiemy się, że w Biedronkach na pewno nie zabraknie towaru.

Sklepowe wózki „idą na kąpiel”

Wcześniej Biedronka zapowiadała, że w związku z pandemią koronawirusa będzie częśiej czyścić sklepowe wózki i koszyki. Czyszczeniem wózków i koszy sklepowych w marketach zajmują się wyspecjalizowane firmy. „Najpierw poddawane są namaczaniu przy wykorzystaniu wody i płynu dezynfekcyjnego o odpowiednim roztworze, a następnie trafiają do kąpieli parowej, przeprowadzanej standardowo w temperaturze 90°C. W jej trakcie do usuwania zanieczyszczeń stosowane są specjalne parownice wyposażone w szczotki, a także szorowarki i flizelinowe ścierki, zawsze jednorazowego użytku. Parownica czyści całą powierzchnię, na jakiej zostaje zastosowana i zabija obecne na niej zarazki” – czytamy.

