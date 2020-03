Lidl wprowadza zmiany związane z koronawirusem. Czego spodziewać się w sklepach?

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 rząd wprowadził szereg obostrzeń, które dotknęły m.in. branżę handlową. Zapytaliśmy więc poszczególne sieci, jak radzą sobie z zaistniałą sytuacją. Na wysłane przez nas pytania odpowiedziała rzeczniczka prasowa Lidla.

– W aktualnej sytuacji zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników oraz klientów jest dla nas najważniejsze. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić im bezpieczne i higieniczne warunki pracy – zaznaczyła na wstępie Aleksandra Robaszkiewicz, szefowa komunikacji korporacyjnej Lidl Polska.

Zapytaliśmy, w jaki sposób firma zmieniła procedury, aby zapewnić zdrowie swoim klientom i pracownikom. - Prowadzimy wewnętrzną kampanię informacyjną, skoncentrowaną na profilaktyce – przypominamy wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) oraz promujemy zasady higieny i procedury wewnętrzne, które wspierają zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników. Przypominamy m.in. o zachowaniu bezpiecznej odległości między ludźmi, stosowaniu zasad ochrony podczas kichania oraz kaszlu czy dokładnego mycia rąk - czytamy w odpowiedzi sieci Lidl.

Szkolenia dla pracowników

Jak w czasie pandemii firma pomaga pracownikom? Zapytaliśmy, czy zostali oni specjalnie przeszkoleni i czy Lidl zapewnia im ekwipunek ochronny.

– W każdym naszym sklepie i biurze Lidl Polska dostępne są środki do odkażania, płyny antybakteryjne oraz instrukcje prawidłowego mycia rąk. W sklepach emitowane są komunikaty głosowe zachęcające do płatności bezgotówkowych oraz przestrzegania zasad wspierających bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów. Zachęcamy także do korzystania z kas samoobsługowych, kiedy jest to możliwe. Dla części naszych pracowników, którzy odpowiedzialni są za kwestie personalne firmy oraz wspieranie innych, zorganizowaliśmy szkolenia psychologiczne – poinformowała Aleksandra Robaszkiewicz.

Rozwiązanie rodem z aptek

Firma pracuje także nad rozwiązaniem, które klientom może się kojarzyć z aptekami, kantorami lub dworcami kolejowymi. – Nieustannie pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami, które wpłyną na podniesienie komfortu pracy, w tym np. nad przezroczystymi osłonami pleksi, ochraniającymi pracowników w strefie kas, czy wyznaczeniu na podłodze linii kas miejsca obsługi klienta z zachowaniem bezpiecznej odległości. Na bieżąco będziemy rozwijać udogodnienia w tym zakresie – powiedziała rzeczniczka firmy.

