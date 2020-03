Co kupić na kwarantannę? Te produkty możesz zjeść po terminie ważności!

Najlepiej wcześniej zrobić sobie zapasy. Istnieje wiele artykułów, które niemalże się nie psują i można po nie sięgać jeszcze długo po upływie terminu ważności do spożycia. Sprawdź, które przeterminowane produkty możesz bezpiecznie zjeść!

12. Orzechy

Powinniśmy je przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w ciemnym i chłodnym miejscu. Może to być lodówka, a nawet zamrażarka. Nie nadają się do spożycia, kiedy pojawi się pleśń.



11. Jogurt

Nieotwarty i przechowywany w lodówce jogurt czy serek można zjeść nawet 1-3 tygodni po upływie terminu ważności do spożycia. Na produkcie może się zgromadzić woda, co nie oznacza, że nie nadaje się do jedzenia. To serwatka, która się oddzieliła. Taki jogurt wystarczy wymieszać.



10. Czekolada

Czekolada przechowywana w oryginalnym szczelnym opakowaniu może być zjedzona nawet do 2 miesięcy po terminie przydatności do spożycia. Rzecz tyczy się czekolad twardych – bez nadzienia i dodatków. Niech was też nie zmyli biały nalot, jest nieszkodliwy. To po prostu wykrystalizowany na powierzchni czekolady tłuszcz.



9. Warzywa strączkowe

Ziarna suchych warzyw strączkowych – takich jak groch, soczewica, fasola czy soja – można przechowywać nawet 10 lat. Powinny byś schowane w suchym i ciemnym miejscu i szczelnie zamknięte.



8. Miód

Miód może wytrzymać nawet kilka lat po dacie przydatności do spożycia! Najbardziej szkodzą mu ciepło i słońce. Dlatego najlepiej go trzymać w zaciemnionym i suchym miejscu, w temperaturze ok. 8-10 stopni Celsjusza. W temperaturze ok. 17 stopni Celsjusza miód się krystalizuje. Można go również zamrozić, ma to jednak wpływ na jego właściwości.



7. Jajka

Jajka można jeść kilka dni po dacie ważności na opakowaniu, ale tylko gdy trzymamy je w lodówce. Warto też zrobić szybki test. Jeśli włożone do wrzącej wody toną –nadają się do spożycia. Ale kiedy unoszą się na wodzie, wtedy trzeba je wyrzucić.



6. Kawa i herbata

Po upływie ważności mogą być mniej aromatyczne po zaparzeniu. Ale na pewno nie zaszkodzą naszemu zdrowiu.



5. Ryż i kasza

Ryż i kasze można przechowywać bardzo długo w suchym i chłodnym miejscu. Powinny być szczelnie zamknięte, by nie dostała się wilgoć lub nie zadomowiły w nich mole spożywcze.



4. Makaron

Odpowiednio przechowywany w szczelnym, hermetycznym opakowaniu, które ochroni makaron przed dostępem tlenu oraz wilgoci, może być zjedzony nawet rok po upłynięciu terminu ważności:



3. Twardy ser

Twardy ser, np. parmezan, można jeść nawet kilka tygodni po upływie terminu ważności. Pod warunkiem, że nie zmienił on swojego wyglądu, koloru, czy zapachu i był przechowywany w lodówce w oryginalnym opakowaniu.



2. Marynaty octowe

Zamknięte w słoiku korniszony czy papryka w zalewie wytrzymają jeszcze długo po dacie przydatności do spożycia. Zwróć jednak uwagę czy warzywa nie wystają ponad zalewę. W takim wypadku tracą chrupkość.



1. Żywność w puszce

Przetwory w puszkach, takie jak groszek, kukurydza, fasolka czy ryby, jeśli są szczelnie zamknięte i pozostawione w temperaturze pokojowej, w ciemnym i suchym miejscu, będą przydatne także po upływie daty wskazanej na etykiecie. Nie jedz produktu, jeśli puszka jest wybrzuszona, zardzewiała czy dziurawa.Czytaj także:

