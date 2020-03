Masz dość makaronu? Oto zdrowa przekąska w sam raz na kwarantannę

Do niedawna frytki kojarzyły nam się wyłącznie z daniem typu fast-food. Jednak pozbawione tłuszczu stają się pyszną i zdrową przekąską. By obniżyć ilość spożywanych kalorii, możemy je upiec w piekarniku. Innym sposobem jest użycie frytkownicy beztłuszczowej, która do działania nie potrzebuje oleju lub tylko jego znikomą ilość. Wybraliśmy dla Was kilka modeli. Nie są drogie!

Philips HD9220

Wyjątkowa technologia Rapid Air firmy Philips umożliwia smażenie, pieczenie i grillowanie przekąsek i posiłków w mniejszej ilości tłuszczu niż w przypadku zwykłego urządzenia — można nawet całkowicie zrezygnować z oleju. Sprzęt, wyposażono w specjalny zdejmowany filtr powietrzny AirFryer, pozwala uniknąć nieprzyjemnego zapachu i dymu w kuchni. Wbudowany zegar umożliwia zaprogramowanie czasu smażenia do 30 minut. Funkcja automatycznego wyłączania została wyposażona w dźwiękowy sygnał gotowości. Moc: 1425 W Pojemność kosza: 0,8 kg Cena: od 645 zł



Mpm MFR-06 FitFryer

Trzy funkcje w jednym – ta frytkownica smaży, grilluje oraz piecze potrawy bez konieczności dodawania oleju. Dzięki cyrkulacji gorącego powietrza są one chrupiące na zewnątrz i delikatne w środku. Urządzenie posiada elektroniczny panel sterujący z wyświetlaczem LED oraz przełączniki dotykowe sygnalizowane dźwiękiem. Ma też timer w zakresie: 0-30 minut co 1 minutę. Moc: 1500 W Pojemność kosza: 2,8 kg Cena: 349 zł



Tefal ActiFry 2w1

Frytkownica pozwala przy użyciu zaledwie 1 łyżki dowolnego oleju przygotować co najmniej dwie porcje frytek. Zamiast typowego smażenia mamy do czynienia z gotowaniem na parze w temperaturze 150 stopni Celsjusza. Powietrze miesza się z odrobiną dodanego oleju i równomiernie rozchodzi się na całej powierzchni grzewczej, dzięki czemu otrzymujemy niezwykły aromat i smak potraw. Model wyposażony jest w funkcję 2in1, która pozwala na przygotowywanie 2 różnych potraw na 2 poziomach. Moc: 1400 W Pojemność kosza: 1,2 kg Cena: od 700 zł



Zeegma Knapper

Dzięki technologii Quick Air opartej na cyrkulacji gorącego powietrza, frytkownica pozwala na smażenie, pieczenie, grillowanie, duszenie oraz opiekanie bez użycia oleju, jednocześnie zachowując niską kaloryczność posiłków. Urządzenie jest błyskawicznie gotowe do pracy – nagrzewa się nawet do 200 stopni Celsjusza w zaledwie minutę. Dzięki dużemu, czytelnemu wyświetlaczowi w połączeniu z intuicyjnym ekranem dotykowym obsługa frytkownicy nie powinna nikomu sprawiać kłopotów. Produkt został również wyposażony w timer (1-60 minut). Moc: 1400 W Pojemność kosza: 2,6 kg Cena: 249 zł



Teesa Air Fryer

Tajemnicą działania frytkownicy Air Fryer jest wykorzystanie gorącego powietrza, co pozwoli ograniczyć używanie oleju do absolutnego minimum. Urządzenie posiada funkcje gotowania, smażenia i pieczenia. Temperaturę można regulować dwoma pokrętłami. Na urządzeniu znajduje się „ściągawka”, ułatwiająca to zadanie. Moc: 1400 W Pojemność misy: 3,2 kg Cena: 219 zł



Blaupunkt AFD601

Frytkownica beztłuszczowa Blaupunkt AFD601 działa za pomocą wiru ciepłego powietrza. Urządzenie posiada funkcję smażenia, pieczenia, grillowania i podgrzewania. Można w nim przygotowywać jednocześnie dwa dania. Nie będą się one w żaden sposób mieszać. Wszystko dzięki specjalnemu separatorowi dań i ograniczeniu wydzielania nieprzyjemnych zapachów, jakie mogą towarzyszyć smażeniu potraw. Frytkownica została wyposażona w funkcje regulacji temperatury, dzięki czemu można wybrać, czy danie ma być bardziej czy mniej chrupiące. Urządzenie posiada 4 programy pracy oraz dźwiękowy sygnał gotowości. Moc: 1500 W Pojemność koszyka: 2.5 kg Cena: ok. 400 złCzytaj także:

