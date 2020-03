Zakupy w czasach pandemii? Polacy wybierają internet. Niektóre produkty są wyjątkowo popularne

Czy Polacy stosują się do zaleceń władz dotyczących pozostania w domach? Jednym ze źródeł odpowiedzi na to pytanie mogą być dane dotyczące aktywności w internecie. Z informacji zebranych przez portal ceneo.pl wynika, że w ostatnich tygodniach w Polsce mocno wzrosła ilość transakcji online. Większa aktywność konsumentów zbiegła się z decyzją rządu o zamknięciu galerii handlowych i zalecaniach, aby pozostać w domach. Co Polacy kupują najchętniej?

Termometry, hantle i sprzęt elektroniczny

Wśród najchętniej zamawianych produktów absolutnym liderem są termometry elektroniczne. Zainteresowanie nimi w ostatnich tygodniach jest o 9000 proc. wyższe niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Podobnie jest z kamerkami internetowymi, które są obecnie niezbędne wielu osobom do prowadzenia telekonferencji. Wynika to z konieczności komunikacji podczas pracy zdalnej. Sporym zainteresowaniem kupujących cieszą się również mydła, środki czystości, drobne akcesoria medyczne czy kosmetyki dla dzieci, które zanotowały w ostatnich tygodniach wzrosty o kilkaset procent.

– To bardzo potrzebne produkty w obecnej sytuacji. Klienci chętnie zamawiają je w sklepach internetowych, bo dzięki temu mają pewność, że produkt do nich dotrze. Nie muszą szukać ich w sklepach stacjonarnych – wyjaśnia Radosław Tyszko dyrektor sprzedaży Ceneo.pl.

Klienci chętniej sięgają również urządzenia, które są typowym wyposażeniem biur, czyli drukarki, skanery, czy biurka i fotele. Widać po tym, że mieszkania części Polaków nie były przystosowane do pracy zdalnej i szybko musieli to zmienić.

Ważny jest sposób dostawy

Przedstawiciel portalu ceneo.pl zwrócił uwagę na jeszcze jeden, bardzo ważny w ostatnich tygodniach czynnik. Chodzi o sposób dostawy. Polacy wolą zapłacić nawet nieco więcej, aby uniknąć niepotrzebnego kontaktu z drugą osobą. Na racjonalnym podejściu konsumentów zyskują głównie paczkomaty.

– Jeżeli chodzi o sposób dostawy produktów, to kierujemy się nie tylko ceną, ale przede wszystkim bezpieczeństwem. Kupujący w sieci jako formę dostawy zdecydowanie preferują automaty, z których można odebrać paczkę przez całą dobę i bez udziału innych osób. Zainteresowanie nimi w ostatnim czasie wzrosło o ponad 20 proc. Blisko połowa zamówień obsługiwana jest nadal przez kurierów. Klienci starają się jednak ograniczać bezpośredni kontakt z kurierami. Zdecydowanie na popularności traci odbiór zamówień w punktach wydawania paczek – dodał Tomasz Jankowski, PR Manager w Ceneo.pl.

Czytaj także:

Borys: W połowie roku polskie PKB spadnie o co najmniej 5-10 proc.