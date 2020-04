Jak zrobić zakupy w czasie koronawirusa? Oto sklepy z dostawą do domu

Z powodu szalejącego koronawirusa wprowadzone zostają nowe restrykcje w sklepach. Przebywać w nich mogą tylko trzy osoby na każdą dostępną kasę. Wchodzić do sklepu będzie można pojedynczo lub przy zachowaniu odległości dwóch metrów. Wprowadzone zostaną także godziny (10-12) wyłącznie dla osób starszych powyżej 65 r. życia w sklepach, aptekach i drogeriach. To wszystko sprawi, że w sklepach pojawiają się znowu kolejki, dlatego dobrym wyjściem jest robienie zakupów w sieci. To też czasami jedyne wyjście dla osób pozostających w kwarantannie. Gdzie i jak zrobić zakupy z dostawą do domu? Podpowiedź znajdziecie poniżej.

Apimarket.pl

Apimarket od wielu lat świadczy usługi zakupów spożywczych przez internet. W usłudze z kurierem UPS nie są dostępne wszystkie produkty, np. pieczywo czy mrożonki. Mogą sobie na nie pozwolić jedynie mieszkańcy Warszawy i okolic. Inne produkty – takie, którym nie zaszkodzi dłuższa droga – może zamówić każdy. W sklepie online można znaleźć wiele ciekawych propozycji cenowych, na przykład w postaci rabatów czy dodatkowych produktów gratis czy za połowę ceny.



Spizarnia.SchroniskoSmakow.pl

Spiżarnia Schronisko Smaków Magdy Gessler to miejsce, w którym można kupić najlepsze, domowe produkty. Nie jest tak tanio, jak w marketach online, ale za to produkty są przygotowywane według najlepszych receptur. Do wyboru są podstawowe produkty, jak chleb, wędliny czy sery (górskie i importowane z Włoch), ale też gotowe dania, jak przygotowana w słoiku kwaśnica z żeberkiem. Żeby zrobić zakupy wystarczy się zarejestrować, dodać wybrane produkty do koszyka i zapłacić. Po czym odebrać je w paczkomacie lub od kuriera, który przywiezie nam je na miejsce. Uwaga! Skład przetworów jest bardzo krótki. Jak czytamy na stronie Spiżarni: „Nigdy nie używamy sztucznych konserwantów i barwników”.



Tesco.pl

Tesco to nie tylko fizyczny sklep spożywczy, ale też internetowy serwis, w którym można zamówić zakupy on-line. Wystarczy się zalogować na stronie – lub jeśli robimy zakupy po raz pierwszy zarejestrować się – dodać produkty spożywcze do koszyka i zapłacić za zakupy przez internet. Ze względu na duże zainteresowanie, sklep wprowadził liczbę sztuk, które klienci mogą zamówić w niektórych kategoriach. Najlepiej też zarezerwować dostawy z większym wyprzedzeniem, wtedy też będziecie mieć pewność, że zakupy dotrą na czas.



Polskikoszyk.pl

Polski Koszyk to sklep online z największą liczbą produktów w sieci. Żeby zrobić zakupy, trzeba się zarejestrować. Produkty dostarczane są na terenie całej Polski przez zewnętrzną firmę kurierską UPS lub DHL lub do paczkomatu. Dostawy są możliwe również poza granice Polski.



Szopi.pl

Produkty w Szopi.pl pochodzą z różnych supermarketów m.in. z Biedronki, Auchan, Lidla czy Carrefoura. Po wejściu na portal zakupowy należy wybrać supermarket i godzinę dostawy, które najbardziej Wam odpowiadają. Po czym dostawca zrobi za Was zakupy i dostarczy je pod drzwi o wskazanej godzinie. W trosce o bezpieczeństwo swoich klientów, Szopi.pl wprowadził możliwość skorzystania z „dostawy bezkontaktowej”, dzięki której Szoper dostarczy zamówienie bez kontaktu fizycznego i zostawi je pod drzwiami.



Dodomku.pl

W sklepie online Dodomku.pl również znajdziecie wszystko, co na co dzień kupujecie w supermarkecie, a teraz nie musicie wychodzić z domu, by to zdobyć. Zakupy dostarczane są na terenie całej Polski i prawie całej Europy. Wszystko bez logowania i bez minimalnej wartości zamówienia. Ciekawostka: przy produktach pokazany jest termin przydatności do spożycia, a produkty z krótszą datą sprzedawane są taniej.



Frisco.pl

Żeby zrobić zakupy online we Frisco.pl, wystarczy zarejestrować się lub – jeśli posiadamy już konto w sklepie – zalogować się, po czym wybrać dodać wybrane produkty do koszyka. Sklep na czas pandemii wprowadził dostawy bezkontaktowe. Kierowcy, którzy dostarczają zamówienia nie wchodzą do mieszkań, zostawiają zakupy pod drzwiami i zachowują bezpieczną odległość. Ze względu na dużą ilość zamówień, najbliższe terminy dostaw mogę być odległe. Dlatego najlepiej robić zakupy z wyprzedzeniem.Czytaj także:

