Biedronka wydłuży godziny otwarcia sklepów. Przed świętami czynne całą dobę

Jak podkreśla sieć dyskontów Biedronka, wprowadzane zmiany mają umożliwić wszystkim klientom zakupy żywności, nawet w przypadku nowych niższych limitów klientów na sklep. Od 1 kwietnia we wszystkich polskich sklepach obowiązuje bowiem ograniczenie trzech osób na jedną kasę. Przykładowo więc w sklepach z dwiema kasami przebywać może 6 osób, a w sklepach z pięcioma kasami – 15 osób. Nadal obowiązują też zalecenia dotyczące zachowania odległości dwóch metrów między osobami stojącymi w kolejkach.

To właśnie w związku z tymi ograniczeniami Biedronka postanowiła, że od 2 kwietnia wszystkie jej sklepy będą otwarte od 6:00 do 24:00. Specjalne godziny otwarcia obowiązywać będą przez trzy dni przed Wielkanocą. Od 7 do 10 kwietnia sklepy sieci mają być czynne przez całą dobę.

Jak podkreślono w komunikacie, nie musi to dotyczyć wszystkich placówek. „W przypadku sklepów, w których ze względów operacyjnych godziny otwarć będą inne, ich klienci zostaną o tym poinformowani. Stosowane informacje będą także dostępne bezpośrednio w placówkach” – czytamy.

Inne obostrzenia w sklepach

W związku z epidemią wprowadzono także obowiązek dezynfekcji wszystkich przedmiotów, z którymi stykają się klienci w sklepach. Po każdej obsłużonej osobie sprzedawcy będą musieli dokładnie odkazić np. terminal do płatności kartą, czy kasy samoobsługowe. Sklepy spożywcze będą miały obowiązek korzystania z jednorazowych rękawiczek. Chodzi również o klientów, którzy będą przebywać w sklepie.

Rząd wprowadza także ułatwienie dla seniorów. Osoby starsze będą mogły korzystać ze sklepów w godzinach od 10 do 12 bez ryzyka spotkania osób młodszych. W tych godzinach ze sklepów, aptek i drogerii będą mogli korzystać wyłącznie seniorzy. Ograniczenie to ma za zadanie chronić osoby starsze, które są najbardziej narażone na ciężkie stadium choroby.

Podobne ograniczenia dotyczą także straganów na targowiskach i bazarach. Przy jednym stanowisku będą mogły przebywać wyłącznie trzy osoby.

