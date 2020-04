Zakupy to nie wszystko! W czasie koronawirusa każdy senior powinien to mieć

Osoby starsze potrzebują telefonu skrojonego idealnie pod ich potrzeby. Smartfon ze stale zmieniającym się interfejsem, wieloma funkcjami i dotykowym ekranem nie wydaje się być najlepszym pomysłem. Wybierając telefon dla seniora, najlepiej postawić na łatwą obsługę aparatu, intuicyjne menu z dużą czcionką, duże, podświetlane przyciski oraz możliwość szybkiego wysłania wiadomości SOS. Wytypowaliśmy 6 telefonów, które spełniają te wszystkie kryteria. Sprawdźcie!

Telefon Maxcom Comfort MM720

Bardzo prosty telefon, w dobrej relacji ceny do jakości, dla osób starszych bądź niedowidzących. Posiada kolorowy wyświetlacz o przekątnej 2,2 cala, duże i podświetlane klawisze oraz tryb głośnomówiący. Siedem numerów szybkiego wybierania, proste menu czy dedykowany klawisz blokady klawiatury i latarki to dodatkowe atuty modelu. Z tyłu znajdziemy przycisk SOS, który po naciśnięciu łączy z bliskimi lub z centrum pomocy. Bluetooth: Tak Dual SIM: Nie WiFi: Nie Cena: 109 zł



Telefon myPhone Halo Q

Kolejna propozycja to my Phone Halo Q. Telefon posiada przestronny ekran, kolorowy wyświetlacz 2,8 cala i proste, obrazkowe menu. Duże przyciski gwarantują wyjątkowy komfort obsługi telefonu. A pojemna bateria zapewnia długi czas rozmów na jednym cyklu ładowania. Komfort obsługi komórki potęguje stacja ładująca z opcją odnajdywania telefonu. Wydajna bateria pozwala na prowadzenie rozmów do siedmiu godzin. Telefon posiada również przycisk funkcjonalny SOS, dający możliwość nawiązania połączenia czy wysłania wiadomości SMS do wcześniej zaprogramowanego numeru, za pomocą jednego kliknięcia. Bluetooth: Tak Dual SIM: Nie WiFi: Nie Cena: 140 zł



Telefon Panasonic KX-TU150

Niezwykle lekki – waży zaledwie 102 g – oraz poręczny telefon skonstruowany z myślą o seniorach. Posiada czytelny, podświetlany kolorowy wyświetlacz, o przekątnej 2,4-cala, w którym zastosowano dużą, czytelną, dobrze widoczną czcionkę, menu w języku polskim oraz wygodny przycisk sterowania głośnością umieszczony z boku telefonu. Użytkownik może skorzystać również z wbudowanego alarmu (budzika), dyktafonu, przycisku SOS, kalendarza, kalkulatora, wibracji a także posłuchać trybu głośnomówiącego. Dodatkową zaletą telefonu jest wbudowane radio FM oraz jasna latarka LED. Telefon wyposażono w praktyczną funkcję w postaci przycisku alarmowego SOS. W zależności od ustawień telefon powiadomi krewnych, lekarza lub kogoś z przyjaciół. Bluetooth: Tak Dual SIM: Tak WiFi: Nie Cena: 180 zł



Telefon Alcatel 20.19

Jest bardzo łatwy w obsłudze. Posiada czytelny, kolorowy wyświetlacz z przekątną ekranu 2,4 cala z menu w języku polskim. Telefon został wyposażony w 16 MB pamięci, z możliwością rozbudowy do 32 GB dzięki wejściu na karty. Senior może skorzystać również z wbudowanego alarmu (budzika), dyktafonu, dzwonków MP3, trybu głośnomówiącego, kalendarza, kalkulatora, a także posłuchać radia FM. Dodatkowo telefon posiada przycisk alarmowy SOS – po którego naciśnięciu, w zależności od ustawień, powiadomiony zostanie o konieczności szybkiego przyjazdu ktoś z najbliższych, lekarz czy ochroniarz. Bluetooth: Tak Dual SIM: Nie WiFi: Nie Cena: 150 zł



Telefon Emporia Pure V25

Świetny model dla osoby starszej! Producent postawił na rozmowy telefoniczne i wiadomości SMS, świadomie natomiast zrezygnował ze wszystkich dodatkowych funkcji, które komplikują obsługę. Telefon posiada duży, kolorowy wyświetlacz. Pod ekranem znajduje się klawiatura z wyraźnie od siebie oddzielonymi przyciskami. Klawisze opisane są dużymi cyframi i literami. Ciekawe rozwiązanie ulokowano z tyłu urządzenia, Umieszczono tam guzik, po wciśnięciu którego telefon automatycznie dzwoni na numer 112. Bluetooth: Tak Dual SIM: Nie WiFi: Nie Cena: 250 zł



Telefon Nokia 216 Dual SIM

Telefon ładny i łatwy w obsłudze manualnej. Ma miłe w dotyku klawisze, które –dzięki podświetleniu – łatwo można odnaleźć palcami. Ekran o przekątnej 2,4 cala świetnie nadaje się do przeglądania stron internetowych, robienia i wyświetlania zdjęć, odtwarzania filmów i grania w gry. Dodatkowo telefon wyróżnia się wysoką jakością dźwięku połączeń głosowych oraz zdumiewająco długim czasem pracy baterii. Można rozmawiać nawet 18 godzin! A telefon pozostaje w gotowości przez nawet 24 dni. Ma wbudowaną latarkę, radio FM, odtwarzacz wideo i MP3,. Dostępna pamięć pozwala na zapisanie 2000 kontaktów. Bluetooth: Tak Dual SIM: Tak WiFi: Nie Cena: 139 złCzytaj także:

Jak zrobić zakupy w czasie koronawirusa? Oto sklepy z dostawą do domu