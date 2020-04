Zmiany w handlu. W jakich godzinach i jak działają teraz Biedronka, Lidl, Żabka, Carrefour i inne sklepy

Sklepy spożywcze nie zostały zamknięte. Działają – zarówno sklepy wielkopowierzchniowe, jak i małe osiedlowe. Funkcjonują sieci handlowe, ale wciąż zmieniają zasady. Ostatnim zarządzeniem jest np. wprowadzenie „godzin dla seniorów” (między 10:00 a 12:00, we wszystkich sklepach), w których tylko osoby powyżej 65 roku życia mogą dokonywać zakupów. Oto najważniejsze zasady dotyczące popularnych sieci w Polsce.

Biedronka

Otwarte 6:00-24:00. W dniach 7-10 kwietnia czynne 24h na dobę. W Wielką Sobotę otwarte 6:00-13:00. 29-30 kwietnia i 2 i 4 maja 6:00-22:00

Sieć wprowadziła zmiany dla seniorów. Pierwsza godzina działania sklepu jest dla nich priorytetowa. Potem mogą zostawiać kartki w specjalnych skrzynkach, że potrzebują zakupów. W tych skrzynkach mogą też zostawiać formularze osoby gotowe im pomóc. Biedronka sama zwiększyła liczbę kontroli czystości. Czyszczenie wózków przeprowadzane jest przez firmy dezynfekujące w wyznaczonych do tego celu strefach, znajdujących się we wszystkich sklepach. Obowiązuje limit osób w każdym sklepie.

Od 2 kwietnia otwarte 6:00-24:00. Wybrane sklepy całodobowo (Łódź, Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań)

W sklepie może przebywać maksymalnie 10-15 osób, w zależności od liczby kas. Wyznaczono linie do zachowania bezpiecznej odległości. Kasy mają osłony z pleksi, oddzielające pracowników od klientów. Dezynfekcja ma miejsce kilka razy dziennie (alejki sklepowe do 10 razy dziennie). W sklepach można płacić kartą do 100 zł bez podawania PIN-u.

Żabka

Otwarte 7:00-22:00

Sieć skróciła godziny otwarcia (od 7:00 do 22:00). Gorące napoje i przekąski sprzedawane są tylko na wynos. Pracownicy mają do dyspozycji rękawiczki i środki do dezynfekcji. Między kasjerami i klientami zamontowane zostały przegrody z pleksi.

Aldi

Otwarte (od poniedziałku do soboty) 7:00-14:00 i 14:30-21:00

Godziny pracy w Polsce zostały ujednolicone. O godzinę krótszy jest czas pracy w galeriach handlowych. Między 14:00, a 14:30 obowiązuje przerwa techniczna. W sklepie mogą przebywać maksymalnie 3 osoby na 1 kasę (zgodnie z rządowym zaleceniem). Dostępne są środki dezynfekujące ijednorazowe rękawiczki. Sieć zrezygnowała z kontroli na parkingach pod sklepami.

Carrefour

Od 30 marca otwarte 7:00 (lub 8:00)-20:00

Sieć wprowadziła regularną dezynfekcję wózków, kas i wag sklepowych. Zrezygnowała ze sprzedaży produktów na wagę. Przy kasach są osłony z pleksi, oddzielające klientów i kasjerów. Wyznaczono linie bezpieczeństwa, oddzielające oczekujących na dokonanie płatności.

Castorama

Otwarte od poniedziałku do piątku 6:30 (lub 7:00)-20:00. W soboty zamknięte do 11 kwietnia (z możliwością przedłużenia)

Ograniczeniu uległa liczba klientów mogących jednocześnie przebywać w sklepie (każdy sklep reguluje to indywidualnie). Sklepy sieci pracują krócej. Każdy klient dostaje rękawiczki jednorazowe, w których musi się poruszać. Wystawienie faktury jest możliwe wyłącznie osobiście i w pojedynkę za pomocą fakturomatów.

IKEA

Nieczynne do odwołania. Sklep internetowy działa bez zmian

IKEA poinformowała, że uruchomiła 3 dodatkowe punkty odbioru towarów zamówionych przez internet: w Gliwicach, w Radomiu i w Zielonej Górze.

Kaufland

Od 3 kwietnia otwarte 6:00-24:00. 5 sklepów czynnych jest 24h

Sieć zwiększyła liczbę dezynfekcji w sklepach. Dezynfekowane są wózki, stanowiska kasowe i terminale do płatności kartami. Zawieszono możliwość zakupu produktów garmażeryjnych do własnych pojemników. Od 2 kwietnia (wraz z Mango) Kaufland wprowadził zakupy podstawowych produktów przez internet (łącznie 30 produktów: mąka, makaron, ryż, mleko, cukier, herbata, sosy pomidorowe, olej, papier toaletowy). Koszt dostarczenia paczki to 19,99 zł.

Leroy Merlin

Otwarte 6:30-20:00

Sklepy sieci są otwarte krócej. Obowiązuje limit osób przebywających jednocześnie w sklepie.

OBI

Otwarte 7:00-20:00

Sieć zaleca korzystanie z kart płatniczych lub dokonywanie płatności telefonem. Sklepy działają w skróconych godzinach (do 20:00). W sklepach obowiązują limity liczby klientów i regularnie przeprowadzana jest dezynfekcja.

