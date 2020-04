Zakaz handlu w niedzielę. Czy 5 kwietnia sklepy będą otwarte?

W całym 2020 roku pozostało nam jeszcze sześć niedziel bez zakazu handlu – najbliższa 5 kwietnia, a także 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, 13 grudnia oraz 20 grudnia.

Jutro zrobimy zakupy w sklepach spożywczych i drogeriach. W związku obostrzeniami wprowadzonymi z powodu pandemii koronawirusa, nie zrobimy jednak zakupów w sklepach z odzieżą, obuwiem czy u jubilera.

Przypomnijmy, według najnowszych przepisów, do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3. Podobne zaostrzenia dotkną także targów, straganów i bazarków. Z tą różnicą, że liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych. Od 2 kwietnia wszyscy klienci muszą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach. W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

