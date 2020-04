Nowy problem wielu Polaków. Podpowiadamy, jak się z nim uporać

Z powodu ogólnokrajowej kwarantanny od 1 kwietnia zamknięte zostały wszystkie zakłady fryzjerskie. W związku z tym wiele osób postanawia samodzielnie zadbać o swoje fryzury w domu. W takim wypadku najlepiej chwycić za maszynkę do strzyżenia, które pozwala nie tylko przystrzyc włosy na głowie, ale też zapanować nad zarostem. Dostępne na rynku urządzenia do strzyżenia włosów różnią się między sobą sposobem zasilania, poziomami strzyżenia oraz ceną. Oto maszynki, które wybraliśmy do naszego rankingu. Każdy jest w stanie wybrać tu coś dla siebie!

10. Maszynka do strzyżenia Fox Frog

Urządzenie na pewno wyróżnia się jaskrawym, zielonym kolorem. Jest to maszynka przewodowa z długim, 3-metrowym kablem. Została wyposażona w cichy i wydajny elektromagnetyczny silnik oraz ostrze ze stali nierdzewnej gwarantującej wysoką trwałość. Urządzenie posiada dźwigienkę, dzięki której możemy regulować długość strzyżenia w 5 zakresach od 0,5 mm do 2,5 mm. W komplecie również 4 nasadki grzebieniowe: 3 mm, 6 mm, 9 mm i 13 mm oraz dwie dodatkowe nasadki do cięcia bocznego: skośna lewo- i prawostronna. Zasilanie: sieciowe Cena: od 169 zł



9. Strzyżarka Panasonic ER-GC71-S503

Maszynka świetnie spełnia swoje zadania – cięcie jest ostre i zdecydowane, dzięki czemu odbywa się szybko i przyjemnie. Pracuje bardzo cicho i z powodzeniem sprawdza się w strzyżeniu dzieci. Posiada 38 precyzyjnych ustawień długości: od 1 do 20 mm. Bez nasadki: 0,5 mm. Lekkie i ergonomiczne urządzenie może pracować przewodowo, lub z akumulatorem przez 40 minut. Urządzenie jest wodoodporne i łatwe w użyciu. Zasilanie: akumulatorowo-sieciowe Cena: 269 zł



8. Maszynka do strzyżenia Wahl Legend 5 Star

Solidna maszynka na kablu. Urządzenie dzięki mocnemu ostrzu poradzi sobie bez problemu z każdym rodzajem włosów. Została stworzona z myślą o włosach etnicznych: trudnych, grubych, gęstych lub afro. Długość cięcia w tej maszynce to od 0,5 do 2,9 mm, szerokość ostrza – 40 mm. W komplecie z maszynką otrzymujemy aż 8 nakładek. Zasilanie: sieciowe Cena: ok 450 zł



7. Bezprzewodowa maszynka Wahl Super Taper Cordless

To profesjonalna sieciowa maszynka do włosów z ekstremalnie mocnym silnikiem V5000, zwiększającym żywotność urządzenia. Idealnie sprawdzi się w ciągłej, wielogodzinnej pracy dzięki systemowi zapobiegającemu przegrzaniu. Długość cięcia: 1 - 3,5 mm. Do maszynki dołożone są 4 grzebienie-nakładki 3, 6, 10 i 13 mm. Została także wyposażona w śrubę wyrównującą, służącą do ustawienia drogi noża (napięcia). Zasilanie: bezprzewodowe, działa do 90 minut na jednym ładowaniu Cena: od 299 zł



6. Strzyżarka Eldom ZMG11 + Trymer

Mamy tutaj kompletny zestaw do pielęgnacji męskiego zarostu, przycinania włosów oraz precyzyjnego usuwania zbędnego owłosienia z okolic uszu i nosa. A to wszystko za bardzo przyzwoitą cenę. Urządzenie posiada 24 ustawienia długości strzyżenia. Maksymalna długość to 18 mm, minimalna – 3 mm. Zasilanie: akumulatorowo-sieciowe Cena: od 45 zł



5. Maszynka do strzyżenia Remington Pro Power HC5150

Urządzenie zostało wyposażone w silnik Pro Power, zapewniający zdwojoną szybkość strzyżenia przy zachowaniu doskonałej precyzji. Doskonale sprawdza się na wszystkich rodzajach włosów, również afro-karaibskich! Można stosować ją na mokrych i suchych włosach. 15 trybów długości grzebienia pozwala na stylizowanie różnych fryzur w zakresie 3-42 mm. Zasilanie: akumulatorowo-sieciowe Cena: od 99 zł



4. Strzyżarka Remington Pro Power HC7130

Maszynka prosta w użyciu i w miarę cicha. Urządzenie może pracować bezprzewodowo nawet do 60 minut, dzięki czemu nie trzeba się martwić, że podczas strzyżenia nagle się wyłączy. W strzyżarce zastosowano tytanowe ostrza, które zapewniają trwałość i wydajność oraz szybkie i dokładne golenie tuż przy skórze, a innowacyjne regulowane grzebienie SlideSelect pozwalają na precyzyjną stylizację. Do wyboru jest 17 ustawień długości strzyżenia, od 1 do 44 mm. Zasilanie: akumulatorowo-sieciowe Cena: od 149 zł



3. Strzyżarka Philips Hairclipper Series 3510/15

Dzięki technologii DualCut z samoostrzącymi się ostrzami maszynka pozwala na szybkie strzyżenie. Natomiast technologia Trim-n-Flow poprzez specjalną nasadkę grzebieniową zapobiega zapychaniu się strzyżarki. Na plus trzeba zaliczyć łatwy wybór długości — 13 ustawień: od 0,5 mm do 23 mm. Odstęp pomiędzy kolejnymi ustawieniami wynosi dokładnie 2 mm. Przewód zasilający o długości 1,8 m zapewnia stałą moc. Zasilanie: sieciowe Cena: od 99 zł



2. Maszynka Moser Edition 1400

Jest dosyć ciężka, dzięki czemu dobrze leży w ręku podczas strzyżenia. Wyposażona została w silny napęd sieciowy. Długi kabel oraz uchwyt do zawieszenia pozwalają zrobić sobie w domu prawie profesjonalne studio fryzur. Bardzo cicho pracuje. Pozwala na cięcia w pięciu różnych długościach: od 0,1 do 3 mm. W zestawie dostaniemy czterostopniową nakładkę, umożliwiającą strzyżenia na 8 poziomach w przedziale od 4 do 18 mm. Zasilanie: sieciowe Cena: 149 zł



1. Maszynka do włosów Philips Series 5000 QC5115/15

To bardzo cicha maszynka, z której mogą korzystać i dorośli, i dzieci. Strzyżarka posiada samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej, które dłużej zachowują ostrość i zapewniają najwyższą jakość strzyżenia,. Do wyboru mamy 11 ustawień długości: od 3 do 21 mm. Różnica między kolejnymi ustawieniami wynosi dokładnie 2 mm. Można także zdjąć nasadkę i krótko przyciąć włosy do długości 0,5 mm. Zaokrąglone nasadki i ostrza płynnie przesuwają się po skórze, nie powodując zadrapań, co daje większy komfort podczas strzyżenia. Zasilanie: sieciowe Cena: od 79 złCzytaj także:

