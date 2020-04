Stało się! Wszyscy muszą nosić maseczki! Skąd je wziąć?

Zastanawiasz się nad kupnem maszyny do szycia? Świetnie, ale wcześniej warto sprawdzić, jaka będzie najlepsza. Jeśli nie jesteś z zawodu krawcem, najprawdopodobniej raz nabyte urządzenie wystarczy Ci do końca życia. Zrobiliśmy kompaktowe zestawienie i wybraliśmy, naszym zdaniem, najlepsze modele. Liczymy, że niniejsza lista pomoże Wam w zakupieniu najbardziej odpowiedniego produktu.

Maszyna do szycia Singer 4411

Urządzenie kompaktowe i łatwe w użyciu. Do wyboru mamy 11 ściegów, takie jak prosty, zyg-zak, ścieg kryty, satynowy, a także możliwość półautomatycznego obszywania dziurki. Dodatkowo posiada takie funkcje takie jak regulacja docisku stopki, możliwość szycia podwójną igłą, czy wolne ramię Ze względu na solidną konstrukcję, doskonale sprawdzi się nie tylko w tomu, ale także na warsztatach czy w szkołach. Prędkość szycia: 1000 wkłuć na minutę Cena: od 659 zł



Maszyna do szycia Łucznik Mini

Idealna dla młodzieży! Mała i poręczna, a jaka sprawna!.Jednocześnie, pomimo kompaktowych wymiarów, nie jest zabawką, ale w pełni funkcjonalną maszyną do szycia – świetnie nadaje się do drobnych poprawek krawieckich oraz rozwijania hobby. Wybór każdego z 12 zaprogramowanych trybów szycia odbywa się za pomocą pojedynczego regulatora, w którego obsłudze nie sposób się pogubić. Wygląd wybranego ściegu można łatwo podejrzeć na obudowie. Maszynę Łucznik Mini można używać bez podłączenia do prądu i zabrać ze sobą wszędzie, np. do szkoły, na zajęcia pozalekcyjne, gdyż mogą zasilać ją 4 baterie AA. Prędkość szycia: 1000 wkłuć na minutę Cena: 229 zł



Maszyna do szycia Minerva Next 363D

Mocna, trwała i wytrzymała – po prostu niezawodna w każdej sytuacji. Maszyna została wyposażona aż w 36 programów ściegowych, takich jak ścieg prosty, zyg-zak, ściegi elastyczne, ścieg owerlokowy, a także ściegi dekoracyjne w tym do półautomatycznego obszywania dziurki na guziki. Każdy ścieg możemy regulować zarówno w zakresie długości jak i szerokości. Świetnie nadaje się do cerowania, haftowania,, wszywania zamka błyskawicznego czy zszywania tkaniny. Posiada też LEDowe oświetlenie oraz chwytacz wahadłowy. Prędkość szycia: 800 wkłuć na minutę Cena: od 699 zł



Maszyna do szycia Łucznik Polonia 2018

Maszyna pierwszej potrzeby, którą wyciągniesz z szafy kiedy trzeba będzie szybko opanować domowy kryzys. Do wyboru są 22 ściegi. Wybór ich jest łatwy i intuicyjny –robi się to za pomocą dużego, czerwonego pokrętła. Polonia 2018 posiada także funkcję, pozwalającą łatwo i szybko nawlec igłę maszyny, aby bez wysiłku przygotować ją do pracy. Nie ma więc konieczności celowania w oczko! Obszywanie nogawek nie spraw problemu, a to dzięki funkcji wolnego ramienia. Pracę będzie też można ładnie wykończyć dzięki ściegom owerlokowym, które posiada ta maszyna. Prędkość szycia: 800 wkłuć na minutę Cena: od 512 zł



Maszyna do szycia Singer 8280

Maszyna typowo do użytku domowego. Dość cicha, bardzo poręczna i lekka. Posiada 7 ściegów, takich jak prosty, zygzak czy ścieg kryty, które pozwolą na realizację różnego typu projektów. Producent uzupełnił ją również o 4-stopniowy mechanizm obszywania dziurek na guziki, który jest niezwykle przydatny zarówno w samodzielnym szyciu pościeli, jak i odzieży. W tym modelu jest też możliwość zastosowania podwójnej igły. Sprawdzi się ona idealnie przy podwijaniu dzianin lub tworzeniu ozdobnych przeszyć. Dobry wybór dla osób, które zaczynają szyć lub do prostych prac, gdzie nie wymaga się dużej ilości ściegów w maszynie. Prędkość szycia: 900 wkłuć na minutę Cena: 499 zł



Maszyna do szycia Janome Sakura 95

Janome Sakura 95 to doskonały kompan do rozpoczęcia przygody z szyciem. Posiada zestaw 15 najbardziej niezbędnych programów ściegowych, które w zupełności wystarczą do wykonania domowych napraw, przeróbek, a także pozwolą realizować pierwsze własne projekty. Jako nieliczna z maszyn została wyposażona w tzw. bezpieczną stopkę (osłonę igły), która zabezpiecza palce w czasie szycia. Dzięki temu maszyny mogą używać początkujące krawcowe, nastolatki, a nawet dzieci. Maszyna jest wyposażona w diodowe oświetlenie LED, które nie rzuca cienia i jest bardzo podobne do naturalnego światła. Prędkość szycia: 860 wkłuć na minutę Cena: 599 zł



Maszyna do szycia Łucznik Paulina 512

To idealna maszyna do użytku domowego – zwarta, funkcjonalna i wielofunkcyjna. Z Pauliną 512 komfortowo pracuje się zarówno przy użyciu tkanin jak i dzianin, materiałów lekkich, jak i nieco grubszych. Skrócicie z nią firanki, zwęzicie sukienkę, ale też zacerujecie rajstopy czy uszyjecie ubranka dziecięce z delikatnej dzianiny. Urządzenie posiada 34 ściegi, z których każdy może być dowolnie modyfikowany. Stebnowanie ściegiem prostym, wykańczanie brzegów, wszywanie gumy, reperacje i przyszywanie guzików z Pauliną 512 to żaden problem. Prędkość szycia: 750 wkłuć na minutę Cena: 449 złCzytaj także:

