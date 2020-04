Zakupy w Biedronce przez internet? Konieczna jest ta aplikacja

Zakupy można zamawiać przez internet z bezpośrednią dostawą do domu w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku, Gdyni i Sopocie, a oferta dostępna przez aplikację bazuje na asortymencie około 1 000 produktów najczęściej kupowanych przez klientów Biedronki.

Skąd wziąć aplikację Glovo?

Zamówienia można dokonać wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Glovo, która jest dostępna w sklepach internetowych: Google Play i Apple App Store. Za jednorazową dostawę oferowaną przez Glovo zapłacimy 9,99 zł. Biedronka twierdzi, że cena należy do najniższych na rynku w relacji do typowego koszyka zakupowego. „Klienci korzystający (z aplikacji – red.) kupią produkty w tych samych cenach, po których są one aktualnie sprzedawane w sklepach, z zachowaniem wszystkich obowiązujących w tym czasie promocji” – czytamy w komunikacie

Zakupy przez Glovo – dostawa, zasady

Biedronka zapewnia, że proces realizacji zamówienia od chwili jego złożenia do momentu dostawy zajmie nie więcej niż godzinę, w zależności od pory dnia i lokalizacji, jednak podkreśla, że w okresach większej liczby zamówień czas oczekiwania na dostawę może się nieznacznie wydłużyć. Zamówienia będą przyjmowane w godzinach od 10 do 22.30, a zakupy będą dostarczane przez kurierów Glovo w sposób umożliwiający brak kontaktu osobistego.„Nie ma konkretnych limitów wagowych, jednak waga zakupów nie powinna przekraczać fizycznych możliwości dostawcy” – podkreśla Jeronimo Martins.



