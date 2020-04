Nowe godziny otwarcia sklepów po świętach. Co się zmieniło?

Przypomnijmy, że od kwietnia obowiązują nowe obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa. Na mocy rządowego rozporządzenia, w sklepach może przebywać maksymalnie trzy razy tyle klientów, ile jest kas. Np. w wypadku sklepów z pięcioma kasami, jednocześnie w sklepie może przebywać 15 osób. Obowiązują także zalecenia dotyczące zachowania odległości dwóch metrów między osobami stojącymi w kolejkach.

W związku z tym, aby usprawnić robienie zakupów przed świętami Wielkanocy, wiele sieci sklepowych zdecydowało się na dłuższe otwarcie placówek. Wybrane supermarkety pod szyldem Biedronki i Lidla działały całodobowo.

Jak będzie wyglądała sytuacja po świętach? Choć duże sieci handlowe mają pewne ogólne wytyczne, zawsze warto sprawdzić na stronach internetowych poszczególnych sieci, w jakich godzinach otwarty jest konkretny, interesujący nasz sklep. Mogą bowiem występować różnice pomiedzy poszczególnymi placówkami.

Nowe godziny otwarcia – Biedronka, Lidl i inne sklepy

Po świętach wiele sklepów wraca do normalnych, ale wydłużonych godzin pracy. Większość sklepów sieci Biedronka będzie otwarta od 6:00 do 24:00. Są jednak takie placówki, które nadal, jak przed świętami, będą czynne całą dobę.

Podobnie sytuacja wygląda w sklepach sieci Lidl. Większość z nich będzie otwarta w godzinach 6:00-24:00. Część pozostanie otwarta całodobowo, z przerwą w godzinach 3:00 - 4:00.

Jak podaje TVN24 BiŚ, sklepy sieci Netto wracają do normalnych godzin pracy - od 7:00 do 21:00. Markety Kaufland będą otwarte w godzinach 7:00 - 22:00, a Dino - 6:30 - 22:00. Poszczególne sklepy Carrefour mogą mieć różne godziny otwarcia, ale zazwyczaj będzie to 6:30 - 23:00. Także sklepy Tesco mają różne godziny otwarcia, należy więc sprawdzać informacje dla danej lokalizacji. Markety otwarte są przykładowo w godzinach 06:00 - 23:00 bądź 22:00. Sklepy sieci Aldi będą czynne w godzinach 6.00-22.00.

Inne ograniczenia

Poza ograniczeniem dotyczącym maksymalnej dopuszczalnej liczby osób w sklepie, nadal obowiązują inne restrykcje. Chodzi m.in. o obowiązek dezynfekcji wszystkich przedmiotów, z którymi stykają się klienci w sklepach. Po każdej obsłużonej osobie sprzedawcy muszą dokładnie odkazić np. terminal do płatności kartą, czy kasy samoobsługowe. Sklepy spożywcze mają obowiązek korzystania z jednorazowych rękawiczek. Chodzi również o klientów, którzy będą przebywać w sklepie.

Rząd wprowadził także ułatwienie dla seniorów. Osoby starsze mogą korzystać ze sklepów w godzinach od 10 do 12 bez ryzyka spotkania osób młodszych. W tych godzinach ze sklepów, aptek i drogerii mogą korzystać wyłącznie seniorzy. Ograniczenie to ma za zadanie chronić osoby starsze, które są najbardziej narażone na ciężkie stadium choroby.

