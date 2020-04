Srogie kary za grilla w czasie pandemii! Jak uniknąć wysokiej grzywny?

Sypią się mandaty za nieuzasadnione wychodzenie z domu oraz łamanie ograniczeń związanych ze stanem epidemii. W tym sezonie nawet niewinny grill może się zakończyć drakońską karą. Grillowanie nie jest bowiem niezbędną czynnością życia codziennego. Za złamanie obostrzeń możemy dostać nie tylko mandat do 500 zł. Policjant może skierować też sprawę do inspektora sanitarnego, a ten ma prawo nałożyć karę od 5 do nawet 30 tysięcy złotych. Przekonali się o tym znajomi, którzy „chcieli się odstresować z dala od Trójmiasta” na spotkaniu przy grillu za miastem. Podczas kontroli okazało się, że jeden z nich, 38-latek objęty jest kwarantanną. Teraz grozi mu nawet 30 tysięcy złotych kary. I nie jest to odosobniony przypadek.

Grillowania na balkonach czy tarasach ogólnopolskie prawo nie zabrania. Niestety, zakazuje tego większość regulaminów wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. Zostają nam więc grille elektryczne, które nie dymią i nie pozostawiają specyficznego zapachu. Nie będą więc przeszkadzać sąsiadom. Dodatkowo, w razie niesprzyjającej aury, można je rozstawić w domu. Jeśli zastanawiacie się nad kupnem takiego grilla, zerknijcie do naszego zestawienia.

Patelnia grillowa – White Stone Zwieger

Podobny efekt, jak przy użyciu grilla elektrycznego, jest możliwy dzięki specjalnej patelni grillowej. White Stone Zwieger jest wykonana z odlewanego aluminium. Doskonale przewodzi i akumuluje ciepło. Maksymalna temperatura pracy to 240 stopni Celsjusza. Nic nie przywiera i łatwo się czyści samym papierowym ręcznikiem. Powierzchnia grillowania: 784 cm2 Cena: od 130 zł



Grill elektryczny z płytą ceramiczną – JATA GR208

Ten grill został wyposażony w wysokiej jakości płytę ceramiczną, wyprodukowaną ręcznie w Hiszpanii. Posiada ona wysoką odporność na zarysowania, dzięki czemu można na niej nawet kroić składniki! Grill jest łatwy w czyszczeniu, płytę można myć w zmywarce. Moc: 550 W Powierzchnia grillowania: 600 cm2 Cena: 200 zł



Grill elektryczny z pokrywką – Zelmer 40Z011

Możemy również wybrać grill elektryczny, wyposażony w pokrywę ze szkła hartowanego, która chroni przed gorącym, pryskającym tłuszczem. Zelmer 40Z011 jest solidnie wykonany, posiada zbiorniczek na tłuszcz, a co najważniejsze – szybko się nagrzewa i równomiernie grilluje. Duża powierzchnia grillowania zapewnia wystarczającą ilość miejsca dla przygotowania dań dla całej rodziny. A 5 stopniowy regulator temperatury i specjalne uchwyty z tworzywa termoizolującego zapewniają wyjątkową wygodę smażenia. Moc: 1500 W Powierzchnia grillowania: 1700 cm2 Cena: 229 zł



Grill Raclette – Severin RG 9645

Raclette to odmiana elektrycznego grilla z zestawem miniaturowych patelni, na których można przyrządzić ser o tej samej nazwie. Dzięki ośmiu patelniom do raclette, można przygotować posiłki aż dla 8 osób. Każda z nich wybiera sobie, jak chce doprawić swoją potrawę. W górnej części urządzenia znajduje się płyta do grillowania produktów. Natomiast płyta z naturalnego kamienia doskonale sprawdza się do podpiekania warzyw i chleba, a także przy opiekaniu kawałków mięsa. Można ją również wykorzystać do podtrzymywania ciepła przygotowanych wcześniej potraw. Moc: 1400 W Powierzchnia grillowania: 882 cm2 Cena: 159 zł



Grill elektryczny otwarty – Botti Elektryczny Fudo SLG-228

Zaletą tego urządzenia jest duża powierzchnia do grillowania i niska cena. A wysoka moc i nieprzywierająca powłoka pozwala na szybkie przygotowanie smacznych dań zdrowo i bez tłuszczu. Dzięki regulowanemu termostatowi i kontrolnej lampce pracy grill się nie przegrzeje. Z kolei regulowana wysokość rusztu sprawia, że w łatwy sposób można regulować czas przygotowywania potraw oraz stopień ich wypieczenia. Minus: wytapiający się z mięsa tłuszcz spływa na grzałkę, którą później trudno jest doczyścić. Moc: 2200 W Powierzchnia grillowa: do 943 cm2 Cena: 69,90 zł



Grill elektryczny, zamykany – Tefal OptiGrill Elite GC750

Urządzenie do tanich nie należy, ale jest warte swojej ceny. Łatwo się czyści –wystarczy włożyć kilka elementów do zmywarki i jest banalne w obsłudze. Inteligentna technologia Automatic Sensor Cooking wykrywa liczbę produktów umieszczonych na grillu i ich grubość, po czym automatycznie dostosowuje do nich temperaturę i czas grillowania. Dzięki temu bez trudu przyrządzimy na przykład idealnego steka! Każdy z 12 trybów grillowania przeznaczony jest do opiekania innego rodzaju produktów: kurczaka, wieprzowiny, czerwonego mięsa, ryb czy warzyw. Dodatkowy program do mrożonek pozwoli na przyrządzenie pysznej potrawy bez konieczności wcześniejszego rozmrażania. Moc: 2200 W Powierzchnia grillowa: 600 cm2 Cena: 899 złCzytaj także:

