Biedronka chce współpracować z małymi, lokalnymi producentami

„Teraz jest najlepszy moment na nawiązanie współpracy, która jednocześnie pomoże producentom przejść przez zawirowania gospodarcze. Sieć elastycznie podchodzi do możliwości konkretnych producentów, dopuszczając również współpracę na poziomie regionalnym, z dostawami np. do jednego centrum dystrybucyjnego” – czytamy w komunikacie.

Zgłoszenie chęci współpracy z Biedronką zostało uproszczone. Producent wypełnia specjalnie przygotowany formularz kontaktowy dostępny na stronie akcji, a przedstawiciele sieci sami się skontaktują w ciągu 2 tygodni.

– W Biedronce wierzymy, że dobra współpraca i zaufanie - szczególnie w trudnych momentach - może przynieść wiele dobrego dla nas wszystkich w przyszłości. Jeszcze szerzej otwieramy się więc na współpracę z polskimi mniejszymi producentami. Wiemy, że obecna sytuacja to dla nich duże wyzwanie. Chcemy im jasno powiedzieć - bądźcie z nami, pokażcie nam, co dobrego oferujecie, a dzięki nam dotrzecie do milionów klientów Biedronki. W ten bardzo konkretny sposób Biedronka wspiera polską gospodarkę – powiedział członek zarządu i dyrektor handlowy w sieci Biedronka Maciej Łukowski, cytowany w komunikacie.

Oferta dostępna w ramach akcji będzie zmienna w zależności od regionu, a nawet wybranych sklepów w danym województwie. Nawet do 40-50 artykułów w danym regionie trafi nie tylko do sklepów, ale także na strony cotygodniowych folderów promocyjnych Biedronki, podano także.

W 2019 r. sieć Biedronka współpracowała z ponad 1 000 polskich dostawców. Pochodziło od nich 93 proc. produktów sprzedawanych w sklepach sieci.

Na koniec 2019 r. sieć Biedronki liczyła 3 002 sklepy, z czego ok. 50 proc. zostało otwartych lub zmodernizowanych w ostatnich 5 latach.

Czytaj także:

Zakupy przez internet w Biedronce? Teraz to możliwe