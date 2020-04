„RP” podaje nieoficjalną datę otwarcia galerii handlowych. Premier rozmawiał z przedstawicielami branży

Jak informuje „Rzeczpospolita”, otwarcie centrów handlowych ma nastapić 18 maja. Taką datę powrotu do pracy swoim pracownikom miały przekazać centra handlowe m.in. „Wola” w Warszawie, „Bielany” we Wrocławiu i gdańska „Galeria Madison”.

Nieoficjalnie „Rzeczpospolita” powołując się na źródła zbliżone do rządu informuje, że część ministrów miała popierać nawet wcześniejszą datę uruchomienia galerii handlowych, uznając, że bez handlu i usług gospodarka nie zacznie się na nowo rozkręcać po okresie „zamrożenia”.

Spotkanie premiera z przedstawicielami galerii handlowych

W środowym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Polskiej Rady Centrów Handlowych oraz innych organizacji branżowych. Głównym celem spotkania było omówienie zasad funkcjonowania różnych formatów obiektów handlowych przy ponownym otwieraniu nieczynnych dotychczas lokali.

Jak informuje PRCH, od tygodnia trwają zaawansowane rozmowy w sprawie przygotowań do szerszego otwierania obiektów i innych placówek handlowych. W środę na zaproszenie strony rządzącej przedstawiciele zarządu PRCH i innych organizacji, a także niektórzy właściciele i zarządcy galerii handlowych wzięli udział w telekonferencji z Premierem Morawieckim oraz Minister Rozwoju Jadwigą Emilewicz i Ministerm Zdrowia Łukaszem Szumowskim.

Celem spotkania było wypracowanie wytycznych postępowania dla funkcjonowania centrów, galerii i parków handlowych przy ponownym otwieraniu pozostałych placówek handlowych, jakie obecnie są objęte ograniczeniami.

Co dalej z centrami handlowymi?

PRCH podkreśla, że cały sektor obiektów handlowych zdaje sobie sprawę z konieczności wprowadzania daleko idących procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dla klientów i pracowników. Zdaniem przedstawicieli branży, w obecnym czasie należy systemowo ograniczyć, a wręcz wyeliminować wszelkie funkcje obiektu związane ze spędzaniem wolnego czasu, skupiając się na funkcji zakupowej.

– Jako branża przez cały czas dzielimy się naszą wiedzą i spostrzeżeniami z resortami zdrowia i rozwoju, dlatego też jesteśmy zadowoleni, że nasze rekomendacje w zakresie bezpiecznych zakupów w obiektach handlowych spotkały się uznaniem strony rządzącej – podkreśla Radosław Knap, dyrektor generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych. – Nie wszystkie placówki będą mogły zostać otwarte równolegle, czekamy na wyznaczenie kolejnych etapów. Chcemy jak najszybciej wypracować protokoły działań aby zostały zatwierdzone przez rząd i mogły być przekazywane społeczeństwu – dodał.

Raport „COVID-19 i co dalej. Ponowne otwarcie centrum handlowego

PRCH informuje, że przygotowując wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, branża czerpała z praktyk zastosowanych do tej pory w innych krajach, dostosowując je realiów polskiego rynku. Przedstawiciele branży przekazali resortowi rozwoju pełne podsumowanie wszystkich działań w zakresie przygotowań do ponownego otwierania obiektów handlowych realizowanych za granicą.

Międzynarodowa współpraca zaowocowała również stworzeniem poradnika “COVID-19 i co dalej. Ponowne otwarcie centrum handlowego”, przygotowanego we współpracy z SAFE ShoppingCenters. Zarządcy i najemcy obiektów handlowych znajdą w nim praktyczne wskazówki, mówiące o tym, jak najlepiej przygotować się do ponownego otwierania obiektu handlowego dla szerszego grona klientów.

Rekomendacje PRCH w sprawie handlu w Galeriach Handlowych

Najważniejsze rekomendacje skierowane przez PRCH w toku konsultacji z rządem:

Eliminacja wszelkich funkcji związanych ze spotkaniami czy spędzaniem czasu na rzecz tylko konkretnych zakupów;

Powiązanie maksymalnej liczby osób przebywających w placówce handlowej z jej powierzchnią;

Podejmowanie działań prewencyjnych przy wejściach do obiektów handlowych - obowiązek posiadania maseczek, unikanie zbiorowisk ludzkich na pasażach i w placówkach, monitorowanie liczby klientów;

Stopniowe przywracanie możliwości funkcjonowania poszczególnych placówek handlowych;

Wprowadzenie specjalnych środków ochronnych w strefach gastronomicznych - działanie w trybie dostaw / “na wynos”, ograniczenie liczby miejsc siedzących, zapewnienie odstępów między klientami;

Wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu tzw. godzin dla seniorów - wskazanie określonych grup placówek handlowych, w których miałyby takie godziny obowiązywać, zmiana godzin;

Wprowadzenie środków ochronnych na parkingach, w toaletach i w strefach wspólnych - zapewnienie odstępów, częstsze sprzątanie i dezynfekcja, wyeliminowanie możliwości tworzenia się skupisk ludzkich;

Podejmowanie szeroko zakrojonych akcji edukacyjnych i informacyjnych dotyczących zasad przebywania w obiektach handlowych;

Rozłożenie ruchu i ewentualnych kolejek poprzez tymczasowe przywrócenie handlu również w niedziele.

Czytaj także:

Emilewicz: Pracujemy nad możliwością bezpiecznego otwarcia centrów handlowych