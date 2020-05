Koronawirus. Które artykuły są „niezbędne” do życia obywatelom różnych krajów?

Pół żartem pół serio można powiedzieć, że w Polsce doszłoby do zamieszek, gdyby nagle zamknięte zostały sklepy monopolowe, a w Niemczech czy Czechach zakazano picia piwa.

Jak się okazuje, nie jest to aż tak dalekie od prawdy. Wiele państw uznało pewne rodzaje sklepów lub nawet całych branż za „kluczowe”, a ich działanie za „niezbędne”. Co to za sklepy i branże? Przyjrzyjmy się kilku przykładom.

Francja. W kraju nad Sekwaną kuchnia jest elementem narodowej tożsamości. Oczywiście działają sklepy spożywcze, ale władze uznały, że „niezbędne” są także sklepy specjalistyczne. Jedynym sklepem, który działa na Polach Elizejskich, jest więc sklep z czekoladą. Właśnie sklepy czekoladowe, winiarskie, z serami i rzeźnicze uznane zostały za „konieczne”. I oczywiście małe piekarnie z bagietkami (a właściwie sklepy z pieczywem).

Stany Zjednoczone. Amerykańskie sklepy spożywcze, zwłaszcza wielkopowierzchniowe, sprzedają mydło i powidło, więc obywatele nie mają na co narzekać. Okazuje się jednak, że sprawy otwarcia „niezbędnych” sklepów należą do prerogatyw władz stanowych. I tak w niektórych stanach otwarte pozostały sklepy z bronią, bo są one kluczowe, a w innych – tam, gdzie jest ona legalna – z marihuaną (np. Kolorado).

Filipiny. Na Filipinach zakazano publicznego transportu, co spowodowało ogromne kłopoty z przemieszczaniem się. Jednak błyskawicznie okazało się, że popularne w tym kraju trójkołowce (motocykle z koszem) zostały wyłączone z zakazu. Krytycy prezydenta Duarte stwierdzili, że to dlatego, że jedną z osób narażonych na krytykę z powodu uziemienia transportu, jest jego córka…

Australia. Na Antypodach pozostawiono sklepy z alkoholem, uznając, że Australijczycy nie przetrwają bez C2H5OH kwarantanny. Drugim rodzajem sklepów okazały się te z… zabawkami. Działają nieprzerwanie, bo premier Scott Morrison powiedział, że dzieci muszą mieć rozrywkę przez najbliższe miesiące. Po czym dodał, że sam ma dzieci i nie wyobraża sobie, żeby nie mógł kupić im zabawki.

Indie. Ostatnim przykładem są Indie. W kraju tym stanęły kluczowe dla jego istnienia koleje. Miliony ludzi zostało z tego powodu uziemionych. Za branżę, która jest kluczowa nie uznano jednak transportu, za to nowoczesne technologie (IT). Firmy zajmujące się siecią, komputerami, systemami komputerowymi, serwerami i ogólnie rozumianą łącznością, mogą działać.

Powtórzmy, co kraj to obyczaj. Tymczasem w Polsce, na początku ograniczeń, pozwolono na myśliwym na polowania. Dopiero po jakimś czasie okazało się, że polowania są niedozwolone, ale to dlatego, że zamknięto lasy. W momencie ich otwarcia, myśliwi i ich polowania okazali się „niezbędni”.

