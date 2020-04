Polski gigant odzieżowy stawia pod ścianą galerie handlowe. Ugną się?

Galerie handlowe – w ograniczonej firmie – mają zostać uruchomione 4 maja. Tuż przed tym, jak donosi TVN24 Biznes, spółka LPP poinformowała, że wycofa się z części galerii. Odstąpienie od umów dotyczy aż 29,5 proc. ogólnej powierzchni, z której korzysta LPP.

Zarząd LPP napisał, że „rozpoczął proces formalnego przekazywania poszczególnym wynajmującym stosownych oświadczeń. Wobec zaistniałych okoliczności spowodowanych pandemią COVID-19 wykonywanie umów, o których mowa, na dotychczasowych warunkach jest trwale niemożliwe, co uzasadnia skorzystanie przez LPP z przysługujących LPP uprawnień. Spółka odstąpi od umów na używanie powierzchni handlowych stanowiących około 29,5 procent ogólnej liczby metrów kwadratowych powierzchni handlowej wykorzystywanej przez Grupę Kapitałową LPP SA” .

Firma LPP jest przy tym gotowa na renegocjację umów. Będzie rozmawiać z właścicielami galerii na temat umów „zawierających warunki adekwatne do nowych okoliczności. Celem zarządu jest adaptacja warunków sprzedaży z wykorzystaniem powierzchni handlowej w galeriach handlowych do bezprecedensowej zmiany stosunków gospodarczych i społecznych wywołanych COVID-19 oraz wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami prowadzenia handlu przez rząd RP”.

„Zniesienie zakazu handlu z oczywistych względów nie mityguje ryzyka długotrwałego spadku zainteresowania klientów odwiedzinami i zakupami w galeriach handlowych, co negatywnie i długotrwale wpłynie na poziomy przychodów w tym kanale sprzedaży po zniesieniu zakazu. Przewidywane ograniczenia w postaci montowania w galeriach handlowych kamer termowizyjnych z pomiarem temperatury i segregacją klientów na różne grupy ryzyka (czerwoną, żółtą i zieloną), ostrzeżenia z megafonów o ryzyku COVID-19, obowiązek dokonywania zakupów w maseczkach i gumowych rękawiczkach ograniczających swobodne dotykanie i przymierzanie towarów, a także ograniczenia co do liczby klientów w sklepie i galerii handlowej powoduje, że rzeczywistość handlowa będzie zupełnie” – pisze zarząd LPP. Według niego „uzasadnia to od strony prawnej odstąpienie od dotychczasowych umów. Wymusza też głęboką zmianę modelu biznesowego sklepów funkcjonujących w galerii handlowych i samych galerii handlowych oraz określenie nowych warunków ewentualnej współpracy”.

