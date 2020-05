W Polsce rusza największa w Europie fabryka maseczek. Wiadomo, ile będą kosztować

W ramach projektu „Polskie Szwalnie” wytwarzane będą maseczki chirurgiczne sterylne i niesterylne, certyfikowane na rynek europejski. Projekt ogłoszono w połowie kwietnia. Maseczki będą wytwarzane przez Ptak Holding, 4F, LPP, Pako Lorente, EM Poland, Rascal Industry oraz Modesta. ARP podpisała 7 umów. Dziennie będzie powstawało ok. 2 mln sztuk. W ciągu miesiąca – 40 mln maseczek (100 mln do końca czerwca.

„Ceny maseczek chirurgicznych produkowanych w ramach porozumienia z ARP mają wynosić 1,99 zł netto” – czytamy w komunikacie Agencji.

Projekt #polskieszwalnie został zainaugurowany 16 kwietnia w Kancelarii Prezydenta RP. W wideokonferencji z przedsiębiorcami, którzy włączyli się w produkcję maseczek, uczestniczyli prezydent Andrzej Duda, wicepremier Jadwiga Emilewicz i prezes ARP Cezariusz Lesisz.

– Dzisiaj potrzebujemy maseczek dla wszystkich obywateli. Cieszę się, że będziemy je wytwarzali w Polsce. W czasie spotkania podziękowałem przedstawicielom naszych, polskich firm – takich jak 4F, LPP – za to, że włączyli się w tę akcję. Na szczęście mamy w Polsce odpowiedzialnych przedsiębiorców, odpowiedzialny biznes, który nie tylko chce zarabiać, ale który przede wszystkim czuje odpowiedzialność za funkcjonowanie kraju i w związku z tym czuje także odpowiedzialność za bezpieczeństwo obywateli. I dzisiaj ten biznes czynnie włącza się w akcję szycia maseczek, przestawia swoje szwalnie, swoją produkcję po to, by dostarczyć maseczki na rynek. Ta akcja koordynowana przez panią premier, przez pana prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu jest faktem, ona się w tej chwili toczy. I mam nadzieję, że w najbliższym czasie maseczki pojawią się, przede wszystkim będą to różne rodzaje maseczek w przystępnej cenie – nie będą stanowiły problemu dla portfela przeciętnej polskiej rodziny. Dzisiaj, jak wiemy, można znaleźć – choćby w internecie – maseczki w bardzo różnych cenach, niektóre w szokujących. Natomiast maseczki muszą być powszechnie dostępne –powiedział prezydent Andrzej Duda.

– Jesteśmy tym krajem w UE, w którym szwalnie nie zostały przeniesione do krajów azjatyckich. Dziś to atut, który gwarantuje nam bezpieczeństwo –powiedziała wicepremier Jadwiga Emilewicz

Ponad 200 szwalni zostało zorganizowanych przez ARP w grupę produkcyjną pod przewodnictwem siedmiu producentów odzieży. To firmy produkujące w Polsce i zatrudniające przede wszystkim polskich pracowników. Korzystają z polskich dostawców i zajmują się koordynacją, magazynowaniem i dystrybucją maseczek.

ARP otworzy również fabrykę w swojej hali w Stalowej Woli. Ma tam powstać osiem linii produkcyjnych. Docelowy wolumen to 29 mln maseczek miesięcznie.

