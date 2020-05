Partia maseczek nie spełnia norm. Minister Szumowski: Wysłaliśmy zawiadomienie do prokuratury

– Partia maseczek zakupionych w związku z epidemią nie spełnia norm, zażądaliśmy ich wymiany – powiedział we wtorek minister zdrowia Łukasz Szumowski komentując informacje „Gazety Wyborczej". Pytany czy będzie w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury, minister odparł, że „jeśli nie będzie zwrotu i wymiany towaru na spełniający wszystkie wymogi, to oczywiście tak". Dzień później na zorganizowanej konferencji prasowej minister zdrowia poinformował, że wysłano zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie.

Jak podaje Onet.pl, Łukasz Szumowski przekazał także, że 600 tys. sztuk maseczek zakupionych przez Polskę z Unii Europejskiej także nie spełnia wymaganych norm. – Dziś wyślę list do Komisji Europejskiej, ponieważ te maseczki trafiły do 16 krajów – zapowiedział Szumowski.

Koronawius w Polsce – najnowszy bilans

Z opublikowano w środę 13 maja przez Ministerstwo Zdrowia komunikatu wynika, że w Polsce dotychczas potwierdzono 17 062 przypadki zakażenia koronawirusem. Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 847, a 6 410 osób pokonało COVID-19.

