Otwarte restauracje i kawiarnie. O czym powinni pamiętać klienci?

– Częściowo otwieramy także restauracje, kawiarnie i bary. Oczywiście przy zachowaniu podwyższonych wymogów sanitarnych. Zachęcamy do wystawiania stolików na zewnątrz do ogródków restauracyjnych, wszędzie tam, gdzie to możliwe – powiedział Mateusz Morawiecki na konferencji organizowanej 13 maja. Czego dotyczą „podwyższone wymogi sanitarne” wspomniane przez premiera?

Zasady obowiązujące w restauracjach, barach, kawiarniach i innych lokalach gastronomicznych:

2-metrowe odstępy w kolejce przed lokalem

obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu na teren lokalu

klienci nie muszą mieć założonych maseczek, gdy siedzą już przy stoliku

dodatki takie jak cukier czy serwetki nie będą znajdowały się na stoliku, wydaje je bezpośrednio obsługa do złożonego zamówienia

Jakie wymogi czekają na pracowników i właścicieli restauracji?

limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2)

dezynfekcja stolika po każdym kliencie

zachowanie 2 m odległości między stolikami. Ważne! Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika

zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach

noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego

przynoszenie zamówień na tacach

