Kosmetyki 50 proc. taniej w... Lidlu. To oferta na Dzień Matki

Dzień Matki obchodzimy 26 maja. Nieco ponad tydzień wcześniej sieć supermarketów Lidl rusza z promocją, w ramach której kosmetyki kupić można 50 proc. taniej. Co ciekawe, choć oferta reklamowana jest jako pomysł na Dzień Matki, to znajdują się w niej nie tylko kosmetyki dla kobiet, ale także dla mężczyzn.

Co znajdziemy w ofercie? Zarówno podstawowy asortyment, jak szampony czy żele do mycia, jak też balsamy do ciała, produkty do kąpieli czy maseczki na twarz. Taniej można kupić również kosmetyki dla dzieci, pasty do zębów czy maszynki do golenia.

Wygląda więc na to, że choć oferta reklamowana jest jako prezent na Dzień Matki, znajdziemy w niej nie tylko produkty dla mam. Pełna lista artykułów objętych promocją znajduje się na stronie Lidla.



