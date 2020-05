Kolejna sieć sklepów zmienia godziny otwarcia. Zakupy do 23

Już przed świętami Wielkanocy wydłużone zostały godziny pracy m.in. w sklepach sieci Biedronka i Lidl. Wiele supermarketów pod szyldem Biedronki było otwartych przez całą dobę, a w przypadku części z nich pozostało tak na dłużej. Inne są otwarte w godzinach 6-23.

Teraz na podobne rozwiązanie zdecydowała się sieć marketów Dino. Sklepy będą czynne od poniedziałku do soboty w godzinach od 06:00 do 23:00. W niedziele handlowe markety Dino będą także otwarte w godzinach od 06:00 do 23:00.

Jak wyjaśniono w komunikacie, pojedyncze sklepy są otwarte w krótszych niż standardowe godzinach, co związane jest z dostosowaniem ich funkcjonowania do lokalnych przepisów. Informacji o godzinach otwarcia należy szukać w poszczególnych marketach.

Czytaj także:

Promocja - 50 procent w Biedronce. Na odzież i nie tylko