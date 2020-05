Czy można kupować legalnie papierosy mentolowe?

Dlaczego nie wolno już kupować papierosów mentolowych?

Decyzja została podjęta w 2014 roku przez Parlament Europejskiej. To tzw. dyrektywa tytoniowa. Wycofanie papierosów mentolowych to efekt dbałości o płuca Europejczyków. Parlamentarzyści doszli do wniosku, że palenie „papierosów o aromacie charakterystycznym innym niż aromat tytoniu mogłyby sprzyjać wzrostowi początkowego spożycia tytoniu lub wpływać na strukturę spożycia”. Ten charakterystyczny aromat to zapach lub smak przypraw, owoców, słodyczy czy właśnie mentolu. Jak podsumowali europosłowie „papieros powinien być papierosem”.

Czy zakaz dotyczy tylko papierosów mentolowych?

Dyrektywa wydana w 2014 roku jasno określa, że datą wejścia w życie zakazu jest 20 maja 2020 roku. Palacze „mentoli” nie będą mogli kupować ani aromatyzowanych papierosów, ani papierosów z tzw. klikiem. To kapsułka z aromatem mentolowym wewnątrz, którą można lub nie rozgnieść, dzięki czemu uzyska się papierosa mentolowego lub pozostawi zwykłego. Papierosy z klikiem także zostają objęte zakazem.

Czy zakaz dotyczy także podgrzewaczy do tytoniu mentolowego?

Palacze mają alternatywę i mogą się przerzucić na podgrzewacze, produkowane przez wielkie tytoniowe koncerny. Dyrektywa nie obejmuje bowiem wkładów do podgrzewaczy z aromatem mentolowym i innymi.

Czy u detalitów i hurtowników pozostały zapasy papierosów mentolowych?

Niestety nie. Od 20 maja obowiązuje zakaz sprzedaży tego typu produktów, muszą zniknąć z półek. Palacze, którzy chcą czerpać przyjemność z palenia mentoli dłużej, byli obowiązani zaopatrzyć się przed 20 maja 2020 roku.

Czy zakaz oznacza także ograniczenia dla e-papierosów?

Zakaz nie dotyczy tak podgrzewaczy do tytoniu, jak i e-papierosów. Aromaty, w tym mentolowy, będą wciąż legalnie dostępne.

Czy papierosy mentolowe znikną całkowicie z rynku?

20 maja 2020 roku papierosy mentolowe znikną całkowicie z rynku w krajach Unii Europejskiej. Wciąż będzie je można kupić w krajach spoza UE, gdzie są legalne.

