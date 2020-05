Koronawirus zmienił światowy handel. Chiny mogą stracić. Polska zyskać ponad 8 mld dolarów

Epidemia COVID-19 pod względem liczby dotkniętych osób, zasięgu geograficznego i czasu trwania jest dużo bardziej rozległa niż epidemie, które atakowały ludzkość po II wojnie światowej. Eksperci wskazują, że również skutki ekonomiczne obecnej pandemii będą większe ze względu na rosnącą liczbę i intensywność międzynarodowych powiązań w gospodarce światowej. Polski Instytut Ekonomiczny w swojej analizie wskazuje, że może dojść do przetasowania wśród globalnych mocarstw.

Chiny w odstawkę?

Ekonomiści w swoim raporcie „Szlaki handlowe po pandemii COVID-19” piszą, że świat po koronawirusie będzie inny niż ten, który znaliśmy przed epidemią. Znacząco spadnie poziom handlu międzynarodowego, nastąpi jego regionalizacja, a także wzrośnie protekcjonizm gospodarczy. Co najważniejsze, spadnie znaczenie Chin w globalnych łańcuchach dostaw. A to oznacza dużą rewolucję, bo właśnie Kraj Środka zmienił w ostatnich dekadach geografię międzynarodowego handlu. W 2019 r. Azja odpowiadała za 35,3 proc. światowego eksportu i 33,8 proc. światowego importu. Jeśli chodzi o branże, to najbardziej uzależniona od dostaw z Chin była światowa produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych, optycznych, tekstylnych i odzieży oraz sprzętu AGD.

- Branże te były najbardziej uzależnione od chińskiego wsadu materiałowego również w Polsce. Pandemia COVID-19 ożywiła dyskusję na temat przyszłego znaczenia Chin w globalnych łańcuchach dostaw. Zawodny okazał się system oparty na minimalizowaniu przez przedsiębiorstwa kosztów produkcji oraz przenoszenia do Chin wielu pracochłonnych etapów produkcji – czytamy w opracowaniu.

PIE pisze, że wycofanie z Chin części produkcji półproduktów i wyrobów finalnych oznaczałoby dla tamtejszej gospodarki ubytek rzędu nawet 172 mld dolarów rocznie. Oznaczałoby to zmniejszenie PKB Chin o 1,64 proc.

Prof. Witold Orłowski z Akademii Finansów i Biznesu Vistula w swojej książce „Świat, który zachorował. Co nam przyniesie pandemia?” pisze, że udział Chin w globalnym PKB, mierzonym według parytetu siły nabywczej, wzrósł w ciągu minionych 30 lat gospodarczego otwarcia i intensywnej globalizacji z 4,5 proc. produkcji całego świata w 1990 r. do ponad 20 proc. obecnie (wraz z autonomicznym Hongkongiem). Daje to Chinom pierwsze miejsce na świecie pod względem produkcji przemysłowej i wielkości eksportu.

Prof. Orłowski pisze o dwóch scenariuszach dla Chin: pozytywnym i negatywnym. W tym pierwszym dużą rolę odgrywa wciąż bardzo wysoka konkurencyjność tamtejszej gospodarki oraz ogromna przewaga Chin nad Zachodem w zakresie strategicznego planowania – robionego w skali dekad, a nawet wieków.