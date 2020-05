„Opłata Covid” doliczana do rachunku we Włoszech. „Nielegalny Dziki Zachód”

„Opłata Covid” – taki dodatek w wysokości od 2 do 4 euro doliczany jest do rachunków we Włoszech w niektórych sklepach i punktach usługowych. Przypadki te ujawniła organizacja obrony praw konsumentów, która mówi, że trzeba skończyć z takim „Dzikim Zachodem”.