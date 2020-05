Dzień Matki 2020. Pomysły na prezenty z popularnych sklepów

Dzień Mamy to jedno z najpowszechniej obchodzonych świąt. Wielu z nas stara się choćby symbolicznie okazać tego dnia pamięć swojej mamie. Tradycyjnym, i miłym rozwiązaniem, jest wręczenie kwiatów bądź słodyczy. Duży ich wybór znajdziemy w supermarketach. Co oferują popularne dyskonty?

Auchan

W Auchan z okazji Dnia Mamy duży wybór kwiatów, kosmetyków i słodyczy. Tu prezenty znajdą osoby, których mamy lubią spędzać czas w ogrodzie. Auchan oferuje bowiem m.in. Hortensje za 19,99, byliny ogrodowe za 12,99 i różnego rodzaju zioła. Za 4,29 zł kupimy goździki w doniczce. W ofercie kosmetyków m.in. mydła glicerynowe w kształcie serca czy praktyczna kosmetyczka kuferek za 19,99 zł Oferta na: https://www.auchan.pl/pl/gazetka/taniej-niz-taniej#12



Kaufland

W kwiaty i słodycze można zaopatrzyć się także w Kauflandzie. Tam bukiet kwiatów dostaniemy za 24,99. Do tego dokupić można m.in. opakowanie pralin Rafaello 300g za 16,99 zł. Sieć zachęca też, by mamie z okazji jej święta kupić... truskawki. Te można dostać w cenie 4,99 zł za pół kilograma. W ofercie nie ma informacji, z jakiego kraju pochodzą owoce. Kaufland stawia też na inne prezenty. W markecie dostępne są m.in. zestawy kosmetyków Bielenda i torby O bag. Oferta na: https://www.kaufland.pl/oferta/dzien-matki.html



Tesco

Spora oferta słodyczy i kwiatów znalazła się także w gazetce Tesco na Dzień Matki. Brytyjska sieć stawia na bardziej oryginalne kwiaty - Campanula, Kalanchoe i Gerbery można kupić w doniczce za 9,99 i 14,99 zł. Za bukiet różnych kwiatów zapłacimy 24,99 zł, a goździków - 9,99. Do tego słodycze i nietypowy prezent - bombonierka z.. herbat firmy Irving za 16,99 zł. Więcej na: https://tesco.pl/promocje/lista-zakupow/dzien-matki/



Lidl

Po prezenty dla mam zaprasza także Lidl. Sieć supermarketów stawia przede wszystkim na słodycze - wiosenne opakowanie Rafaello 300g za 24,9 czy Praliny od Serca E.Wede. za 9,99 zł. Praliny w puszce w kształcie serca tej samej marki kosztują 34,99. W prezentowniku Lidla można znaleźć także kosmetyki marek Ziaja i Cien. Są też kwiaty. Za bukiet 7 polskich tulipanów w dniach 25-26 maja zapłacimy 6,29 zł. Róże w ozdobnej tubie kosztują 17,99 zł, a storczyk - 39,99 zł. Dzień przed Dniem Mamy i 26 maja w Lidlu znajdziemy także bukiety z innych kwiatów w cenach 24,99-34,99 zł. Szczegóły na: https://www.lidl.pl/pl/c/prezenty-dla-mam/c3292



Biedronka

Biedronka z okazji Dnia Matki przygotowała zestawy prezentowe w cenie 49,99. Znajdziemy w nich słodycze, kwiaty i kosmetyki. Przykładowy zestaw to bukiet tulipanów, czekoladki Merci i Toblerone oraz krem Nivea Soft. Inny zestaw to róże, kawa rozpuszczalna Jacobs, krem do rąk firmy Eveline i Rafaello. "Jeżeli nie możesz wręczyć prezentu osobiście, zrobimy to za Ciebie" - oferuje się Biedronka. Jak to działa? Z promocji można korzystać w 20 miastach, gdzie dostępna jest dostawa po zamówieniu w aplikacji Glovo. Ich lista znajduje się na stronie https://www.biedronka.pl/pl/dzien-matki-glovo Poza gotowymi zestawami w Biedronce można znaleźć kwiaty - Storczyki, Dendrobium czy róże w doniczce. Jeśli chodzi o bukiety, sieć supermarketów ma w ofercie m.in. 15 st. tulipanów za 14,99 i 11 róż za 6,99. Za 7 róż premium zapłacimy 8,99, a za 10 - 16,99.