Prezes BP: Pandemia na stałe wpłynie na nawyki klientów

– Wydaje się, że pandemia pozostawi po sobie trwałe ślady, które dotkną różnych sektorów gospodarki. Dla przykładu w Chinach, gdzie BP również działa na rynku detalicznym, w tych miastach, gdzie życie wróciło już do normalności, korki na ulicach są nawet o 20 proc. większe niż w szczytowym okresie przed pandemią, bo ludzie w miarę możliwości zaczęli unikać komunikacji zbiorowej. To do pewnego stopnia może też mieć przełożenie na nasz rynek – powiedział Kucharski w rozmowie z ISBnews.

W jego ocenie długoterminowo mogą się także zmienić pewne trendy zakupowe. Na przykład nie ma już raczej odwrotu od większej roli zakupów internetowych.

– Będą też zapewne zmiany dotyczące sposobu wykonywania pracy, w kierunku większego udziału pracy zdalnej, co przełoży się na mniej dojazdów do pracy. Z drugiej strony, przynajmniej w średnim terminie, należy się spodziewać większego udziału turystyki krajowej, co z kolei oznacza większy ruch na drogach. Będą to zatem czynniki wpływające na rynek paliw w różny, często przeciwstawny sposób, na pewno będziemy te zmiany uważnie obserwować i na nie reagować – podsumował prezes.

Koncern BP, który rozpoczął działalność w Polsce w 1991 r., miał 575 stacji paliw na koniec 2019 r., co oznaczało drugą pozycję na rynku.