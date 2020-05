1600 zł za ochronę przed skutkami 5G? Brytyjskie służby: To oszustwo

Na fali co raz to nowych teorii spiskowych na temat technologii 5G, rośnie także rynek urządzeń, które mają chronić przed jej, jak twierdzą sprzedawcy "niebezpiecznymi skutkami". "To oszustwo" - ostrzegają służby.