Wyprzedaż w sklepach Lidl. Ceny obniżone nawet o 80

Sieć sklepów Lidl organizuje wielką wyprzedaż – w ofercie znajdziemy ponad 100 artykułów, których cena zostanie obniżona nawet o 80 proc. W promocyjnych cenach dostępne będą m.in. odzież i tekstylia dla całej rodziny oraz sprzęty i akcesoria do domu. Przeceny zaczynają się już od piątku 12 czerwca. Akcja potrwa do wyczerpania zapasów. Zniżki obowiązują tylko i wyłącznie w sklepach stacjonarnych. Z promocji może skorzystać każdy klient, nie potrzeba żadnych aplikacji ani kuponów. Sieć nie informuje również o żadnych limitach dotyczących ilości zakupionych towarów. Wyprzedaż w Lidlu - które produkty będą przecenione? Porządki w domu akumulatorowa myjka do okien marki Vileda (74 zł zamiast 149 zł/ 1 szt.)

odkurzacz marki Parkside do pracy na mokro i sucho (99 zł zamiast 159 zł/ 1 szt.)

deska do prasowania z gniazdkiem Leifheit (69 zł zamiast 99 zł/ 1 szt.)

koc z mikrowłókna marki „meradiso” (14 zł zamiast 29,99 zł/ 1 szt.) Warsztat domowy miernik wilgoci lub detektor wielofunkcyjny marki Parkside (29 zł zamiast 49,99 zł/ 1 szt.)

akumulatorowa wyrzynarka Parkside (89 zł zamiast 139 zł/ 1 szt.)

organizer ścienny na narzędzia (5 zł zamiast 29,99 zł/ 1 zestaw)

Ubrania bluza męska (69 zł zamiast 139 zł/ 1 szt.) oraz dresowe spodnie Nike (59 zł zamiast 119 zł/ 1 szt.)

jeansy dostępne w wielu kolorach (19 zł zamiast 44,99 zł/1 szt)

letnie sukienki (14 zł zamiast 34,99 zł/1 szt.)

tunika lub bluza dziecięca „Pepperts” (14 zł zamiast 29,99 zł/ 1 szt.)

kapcie skarpetowe (3,99 zł zamiast 19,99 zł/ szt.)

spodenki niemowlęce (4,99 zł/ 1 szt.)

koszulki z długim rękawem (14,99 zł/ 3 szt./ 1 zestaw)

sukienki dziewczęce (19,99 zł/ 2-pak)

śliniaki „Lupilu” (9,99 zł/ 3 szt./ 1 zestaw)

Listę wszystkich artykułów, które są objęte przecenami możemy znaleźć na stronie internetowej Lidla.