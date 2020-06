Właściciel Zary i Bershki zamknie… 1200 sklepów!

Inditex to odzieżowy gigant, jedna z największych firm z branży na świecie. Do Inditexu należy flagowa Zara oraz Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home i Uterqüe.

Teraz grupa Inditex oficjalnie, w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej, poinformowała, że planuje zamknąć od 1000 do 1200 sklepów, które odpowiadają za 5-6 procent całej sprzedaży. Inditex poinformował, że są to starsze sklepy, a większość z nich to nie są placówki Zary.

Nie wiadomo, czy zamknięte zostaną polskie sklepy którejkolwiek z marek Inditexu, który ma ich na całym świecie 7412.

Jednocześnie Inditex poinformował we wspomnianym komunikacie, że w I kwartale 2020 roku sprzedaż spadła o 44 proc. (3,3 mld euro). 88 proc. sklepów było zamkniętych ze względu na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

W ciągu I kwartału 2020 Inditiex miał 409 milionów euro straty netto.

Sprzedaż internetowa wzrosta o 50 procent. Zaś w samym kwietniu wzrost sprzedaży internetowej rok do roku wzrósł o 95 procent.

Prezesa Inditexu Pablo Isla powiedział, że firma zainwestuje w sprzedaż internetową 1 miliard euro oraz w integrację sprzedaży stacjonarnej i internetowej 1,7 miliarda euro.

Do 2022 roku internet ma odpowiadać za 25 procent sprzedaży Inditexu.

Właściciel Inditexu to Hiszpan Amancio Ortega. Wg Bloomberg Billionaire Index ma na koncie 59 miliardów dolarów. Jest 10. na liście najbogatszych ludzi świata i 1. na liście najbogatszych ludzi Europy.

