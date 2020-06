Niższy VAT od lipca. Lidl odpowiada: Obniżamy cenę 1000 produtków

Według nowych przepisów, od lipca stawka podatku od wartości dodanej zostanie zmieniona dla wielu produktów, które można kupić w sklepach sieci Lidl Polska. Są to między innymi pieczywo, owoce i warzywa, niektóre produkty mleczarskie, wybrane orzechy, produkty dla dzieci i niemowląt oraz artykuły higieniczne dla kobiet. Lidl Polska postanowił przenieść wartość obniżonego podatku blisko 1000 produktów na swoich klientów – od lipca wszędzie tam gdzie VAT zostanie obniżony ustawowo, Lidl obniży również ceny artykułów. W praktyce oznacza to, że za nasze codzienne zakupy zapłacimy mniej. Dla przykładu - bułka śniadaniowa fitness kosztuje 0,99 zł w tym 8% VAT, po obniżce będzie kosztowała 0,96 zł (VAT 5%).

– Światowa gospodarka, a w konsekwencji my wszyscy, stanęliśmy przed bezprecedensowym kryzysem. Każdy z nas jeszcze uważniej analizuje swój domowy budżet i przygląda się wydatkom. Widzimy, że cena, jej przystępność, częściej niż zwykle jest głównym faktorem, jeśli chodzi o decyzje zakupowe. Z tego powodu, jako lider cenowy, wprowadziliśmy m.in. koncept „Lidlowe ceny”, obniżyliśmy do 33 proc. ceny świeżego mięsa marki Rzeźnik, użytkowników aplikacji Lidl Plus regularnie zachęcamy do korzystania z niezwykle atrakcyjnych promocji i kuponów. Zapewnienie, że pełna wartość obniżki stawki VAT wybranych produktów zostanie przeniesiona na konsumentów, jest kolejnym wsparciem w kierunku wzmocnienia budżetów naszych klientów.Wierzymy, że każdy krok mający na celu stymulowanie ekonomii pomoże nam wszystkim w budowaniu stabilnej, rosnącej gospodarki – podsumowuje Piotr Rogowski, Członek Zarządu ds. Zakupów, Lidl Polska.

