Spar i Eurospar w miejscu Piotra i Pawła. Sieć kontynuuje rebranding

– Proces rozwoju sieci sklepów Spar jest dynamiczny - udało nam się utrzymać pracę w tempie założonym w naszym harmonogramie, pomimo ogromnego wpływu pandemii COVID-19 na rynek handlu. Już 35% sklepów Piotr i Paweł zostano poddanych rebrandingowi i zmieniły szyld na Spar. Sieć dynamicznie rozwija się także w oparciu o nowe umowy z niezależnymi detalistami. Na dzień dzisiejszy ponad 170 sklepów jest zarządzanych przez naszych niezależnych Partnerów. Bardzo mocno angażujemy się w rynek handlowy w Polsce - rozumiemy, że polski konsument to klient świadomy, oczekujący produktów dobrej jakości i chętnie kupujący w dobrze zaopatrzonych sklepach. Wczoraj otwarto nowy sklep po rebrandingu przy ul. Ćmielowskiej na Tarchominie w Warszawie o powierzchni 1583 m2 sprzedaży. Standardy sklepów sieci Spar pozwalają nam spełnić wszystkie te potrzeby. Dokładnie analizujemy oczekiwania klientów sklepów w każdej lokalizacji, w której działamy – powiedział członek zarządu Spar Group Rob Philipson.

Wczoraj otwarto nowy sklep po rebrandingu przy ul. Ćmielowskiej na Tarchominie w Warszawie o powierzchni 1 583 m kw. sprzedaży. Zakupy są możliwe również online z dowozem do domu ze sklepu, a także na parkingu placówki znajdują się specjalne miejsca Spar Drive – gdzie następuje odbiór zamówionego przez Internet zamówienia, podano także.

„Proces rebrandingu sklepów Piotr i Paweł rozłożony jest na cały 2020 rok, aby zapewnić sprawność jego przebiegu. Sieć zarządzana przez Wasz Sklep Spar przekroczyła 220 placówek i jest znacząco większa niż poziom założony na 2020 rok. Wasz Sklep Spar zakłada, że do sieci rocznie będzie dołączać przynajmniej 50 nowych sklepów. Tym samym w ciągu czterech lat sieć obejmie ponad 400 placówek” – czytamy dalej.

The Spar Group Ltd. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu w RPA. The Spar Group Ltd. działa również w innych krajach afrykańskich, w tym w Angoli, Zambii, Botswanie, Namibii, Mozambiku, Malawi, Lesotho, Suazi. Firma działa również w Irlandii, południowo-zachodniej Anglii, Szwajcarii i na Sri Lance.